26 آذر به عنوان روز حمل و نقل و رانندگان تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و تکریم شغل رانندگی به عنوان یکی از مشاغل سخت و تاثیرگذار در فعالیت های اقتصادی وتجاری کشور 26 آذر به عنوان "روز حمل ونقل و رانندگان" انتخاب شد.



به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور ماده واحده اصلاح و تکمیل عنوان روز26 آذر در مناسبت های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور، برای سال 1390 را برای اجرا ابلاغ کرد.



براساس ماده واحده این مصوبه ،عنوان روز 26 آذر در مناسبت های مندرج در ضمیمه تقویم رسمی کشور برای سال 1390 از عبارت "روز حمل ونقل" به عنوان "روز حمل ونقل و رانندگان" اصلاح و تکمیل شد.



این مصوبه از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ،برای اجرا ابلاغ شد.



رئیس جمهور در همایش سراسری رانندگان حمل و نقل عمومی شهری کشور که چندی پیش برگزارشد، از جامعه و حمل و نقل کشور بعنوان یاران واقعی دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها یاد کرد و گفت: رانندگان پیشقراولان اجرای این قانون هستند.