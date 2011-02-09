به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دور نخست مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر، افشین نوروزی با نتیجه صفر بر 4 مغلوب قطر شد. حمیدرضا طاهرخانی و نیما عالمیان با نتایج مشابه 2 بر 4 مقابل حریفانی از روسیه و چین تایپه مغلوب شدند. پوریا عمرانی نتیجه دیدار مقابل پینگ پنگ باز سنگاپوری را یک بر 4 واگذار کرد و محمد امین حنطه هم با نتیجه صفر بر 4 مغلوب حریفی ازکره جنوبی شد.

در این بخش از رقابت ها نوشاد عالمیان و محمدرضا اخلاق پسند تنها پیروزی های تیم ایران را به دست آوردند. این دو نماینده کشورمان با نتیجه مشابه 4 بر صفر به ترتیب ورزشکارانی از یمن و امارات را شکست دادند. در این مرحله از مسابقات و در بخش بانوان هر 4 نماینده کشورمان با نتیجه مشابه صفر بر 4 مغلوب حریفان خود شدند.

ندا شهسواری، محجوبه عمرانی، پریسا صمدی و مریم صامد پینگ پنگ بازان زن ایران بودند که به ترتیب مقابل نمایندگانی از کره جنوبی، مجارستان، آلمان و ژاپن به میدان رفتند. دور دوم مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر طی امروز و فردا پیگیری خواهد شد. این رقابت ها تا 24 بهمن ماه ادامه دارد.