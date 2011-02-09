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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۷

پروتور تنیس روی میز قطر/

ایرانی‌ها نتیجه 9 دیدار را واگذار کردند

ایرانی‌ها نتیجه 9 دیدار را واگذار کردند

دور نخست مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر با کسب تنها دو پیروزی از مجموع 11 دیدار برگزار شده برای نمایندگان کشورمان همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب دور نخست مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر، افشین نوروزی با نتیجه صفر بر 4 مغلوب قطر شد. حمیدرضا طاهرخانی و نیما عالمیان با نتایج مشابه 2 بر 4 مقابل حریفانی از روسیه و چین تایپه مغلوب شدند. پوریا عمرانی نتیجه دیدار مقابل پینگ پنگ باز سنگاپوری را یک بر 4 واگذار کرد و محمد امین حنطه هم با نتیجه صفر بر 4 مغلوب حریفی ازکره جنوبی شد.

در این بخش از رقابت ها نوشاد عالمیان و محمدرضا اخلاق پسند تنها پیروزی های تیم ایران را به دست آوردند. این دو نماینده کشورمان با نتیجه مشابه 4 بر صفر به ترتیب ورزشکارانی از یمن و امارات را شکست دادند. در این مرحله از مسابقات و در بخش بانوان هر 4 نماینده کشورمان با نتیجه مشابه صفر بر 4 مغلوب حریفان خود شدند.

ندا شهسواری، محجوبه عمرانی، پریسا صمدی  و مریم صامد پینگ پنگ بازان زن ایران بودند که به ترتیب مقابل نمایندگانی از کره جنوبی، مجارستان، آلمان و ژاپن به میدان رفتند. دور دوم مرحله مقدماتی مسابقات تنیس روی میز پروتور جهانی قطر طی امروز و فردا پیگیری خواهد شد. این رقابت ها تا 24 بهمن ماه ادامه دارد.

کد مطلب 1249964

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