1000 استاندارد جدید حرفه ای در حال تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، غلامحسین حسینی نیا بعد از ظهر چهارشنبه در جریان دیدار با معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه هم اکنون دو هزار استاندارد حرفه ای در خروجی سایت سازمان فنی و حرفه ای کشور قرار گرفته، افزود: همچنین در جهت ارتقای سطح کیفی رشته های فنی و حرفه ای بیش از هزار استاندارد جدید نیز در حال تدوین است.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی به لحاظ هم مرز بودن با سه کشور از توان بالقوه برای تبدیل شدن به یک منطقه صنعتی برخوردار بوده، بیان داشت: این استان به دلیل نزدیکی فرهنگی و دیگر موقعیتها با صدور نیروهای ماهر و نیمه ماهر در بخش ایجاد ارتباطات اقتصادی و فرهنگی، نقش ارزنده ای در این زمینه ایفا می کند.

وی آموزش مهارتهای بین مقاطع تحصیلی را از دیگر اولویتهای سازمان فنی و حرفه ای کشور دانست و اظهار داشت: باید ارتباط تنگاتنگ با بازار و کار و صنایع برقرار شده که البته این استان به دلیل داشتن موقعیت استراژیک می تواند در این زمینه نقش مهمی ایفا کند.

معاون سیاسی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی نیز در این جلسه با بیان اینکه سازمان فنی و حرفه ای توانایی ها و مهارت های افراد را استاندارد کرده و مدرک معتبر بین المللی ارائه می دهد، بیان داشت: سازمان فنی و حرفه ای با نیاز سنجی دقیق به نیروهای موجود در سطح جامعه آموزشهای تخصصی و کاربردی می دهد.

ابراهیم فتح الهی صدور نیروهای متخصص به خارج از کشور بخصوص کشورهای همسایه را از اولویتهای مهم در آذربایجان غربی عنوان کرد و اظهار داشت: با صدور نیروهای متخصص به خارج از کشور، ضمن صدور فرهنگ ایران اسلامی در این کشورها، نیروهای متخصص کشور نیز با ساز و کارهای جهانی در زمینه های مختلف از قبیل صنعت آشنا می شوند.

وی آموزش نیازهای بومی و منطقه ای را از دیگر ملزومات فنی و حرفه ای در سطح کشور عنوان و خاطر نشان کرد: در صورتی که به افراد در خصوص نیازها و توانمندی های منطقه آموزشهای تخصصی داده شود در آینده شاهد شکوفایی استعداد ها خواهیم شد.

این مقام مسئول در ادامه با اشاره به اینکه هم اکنون فرش ماهی خوی و افشار تکاب که بصورت برند جهانی ثبت شده اند، اظهار داشت: در صورتیکه از طریق سازمان فنی و حرفه ای به تربیت نیروهای متخصص در زمینه فرش اقدام شود می توان حضور این صنعت در سطح بازارهای جهانی مشاهده کرد.