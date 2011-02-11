تاسیس دانشکده علوم قضایی دانشگاه اهواز/ مکاتبه با رئیس قوه قضاییه

دکتر حسن مروتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه براساس مصوبه سفر سوم هیئت دولت به خوزستان، راه‌اندازی دانشکده حقوق و علوم قضایی شوشتر به عهده دانشگاه شهید چمران گذاشته شده است، اضافه کرد: ساختمانی به این منظور توسط قوه قضاییه در شوشتر به این دانشکده اختصاص یافت که طی بازدید به عمل آمده، مناسب تشخیص داده شد.

وی افزود: طی مکاتباتی با آیت الله لاریجانی رئیس قوه قضاییه از ایشان درخواست شد مالکیت ساختمان مذکور برای برنامه‌ریزی بلند مدت به دانشگاه شهید چمران اهواز داده شود.

وی گفت: از محضر آیت الله لاریجانی درخواست کردیم این ساختمان را به صورت تملکی در اختیار دانشگاه شهید چمران اهواز قرار دهند چون هنگامی که اقدام به پذیرش دانشجو می کنیم، متعهد می شویم دانشجویان را حداقل چهار سال کنار خود نگهداریم.



مروتی با بیان اینکه اگر ساختمان دانشکده حقوق و علوم قضایی متعلق به دانشگاه نباشد، برنامه ریزی های ما را دچار مشکل می کند.

وی در ارتباط با دریافت مجوز از سوی رئیس قوه قضائیه اظهار داشت: منتظر دستور آیت الله لاریجانی به منظور انتقال این دانشکده به دانشگاه شهید چمران اهواز هستیم تا پس از تکمیل ساختمان در آزمون سراسری اعلام پذیرش دانشجو کنیم.

وی ادامه داد: پیگیری موضوع نشان داد دستور مساعد رئیس قوه قضاییه در ذیل مکاتبات قید شده و در حال حاضر مراحل اداری را طی می کند. اما این نکته تنها بر اساس شنیده ها است.

دکتر مروتی درباره تامین کادر نیروی انسانی و هیئت علمی دانشکده علوم قضایی شوشتر گفت: با اعضای گروه حقوق دانشگاه شهید چمران مذاکرات لازم صورت گرفته و این گروه آموزشی تامین کادر هیئت علمی دانشکده علوم قضایی را متقبل شده است بنابراین از نظر هیئت علمی مشکلی وجود ندارد.

رئیس دانشگاه شهید چمران به رشته ها و مقاطع تحصیلی در این دانشگاه اشاره کرد و گفت: رشته ها مرتبط به حقوق است ولی تا پیش از قطعی نشدن واگذاری ساختمان دانشکده به دانشگاه نمی توان تصمیمی گرفت. هنوز برنامه ریزی کامل در این زمینه صورت نگرفته و در صورتی که ساختمان در اختیار دانشگاه گذاشته شود بر اساس ظرفیت ساختمان و تعداد اعضای هیئت علمی برنامه ریزی می کنیم.