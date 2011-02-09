  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۴۵

تربیت صحیح خانواده زمینه ساز اصلاح جامعه است

تربیت صحیح خانواده زمینه ساز اصلاح جامعه است

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی آذربایجان شرقی تربیت صحیح خانواده ها را عامل اصلی اصلاح جامعه دانست و اعلام کرد: با تربیت صحیح خانوادگی می توان جامعه را اصلاح کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام داوود روحانی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ خانواده های انتظامی آذربایجان شرقی  گفت: جوانان باید با اصول تعلیم وتربیت اسلامی تربیت شوند و خانواده ها همواره سعی کنند با معنویات اسلامی بیشتر انس بگیرند.

روحانی افزود: جامعه ای که در آن معنویات و فضای معنوی اسلامی حاکم باشد یقینا دچار مشکل نخواهد شد و دشمن نیز به روشهای نرم سعی دارد فضای اسلامی را از جامعه ما بگیرد و جوانان ما را با فرهنگ منحط غربی گرفتار کند .

وی در ادامه با اشاره به حساسیت ماموریت کارکنان انتظامی ،مراقبت از خانواده و فرزندان را بسیار مهم دانست و گفت: مشغله های کاری و گرفتاری ها و ماموریت ها نباید باعث بشود در رسیدگی به خانوداده کوتاهی کنیم چون این امر باعث حوادث غیر قابل جبران خواهد شد.

رئیس عقیدتی سیاس استان همچنین نیروی انتظامی و کارکنان آن را حافظان ارزشها دانست و گفت: ما حافظان ارزشها باید ترویج دهنده اخلاقیات در مرحله اول در خانواده خودمان باشیم چون اگر در خانواده خودمان مشکل داشته باشیم نمی توانیم جامعه را اصلاح کنیم.

کد مطلب 1249970

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها