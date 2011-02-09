تربیت صحیح خانواده زمینه ساز اصلاح جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حجت الاسلام داوود روحانی ظهر چهارشنبه در گردهمایی بزرگ خانواده های انتظامی آذربایجان شرقی گفت: جوانان باید با اصول تعلیم وتربیت اسلامی تربیت شوند و خانواده ها همواره سعی کنند با معنویات اسلامی بیشتر انس بگیرند.

روحانی افزود: جامعه ای که در آن معنویات و فضای معنوی اسلامی حاکم باشد یقینا دچار مشکل نخواهد شد و دشمن نیز به روشهای نرم سعی دارد فضای اسلامی را از جامعه ما بگیرد و جوانان ما را با فرهنگ منحط غربی گرفتار کند .

وی در ادامه با اشاره به حساسیت ماموریت کارکنان انتظامی ،مراقبت از خانواده و فرزندان را بسیار مهم دانست و گفت: مشغله های کاری و گرفتاری ها و ماموریت ها نباید باعث بشود در رسیدگی به خانوداده کوتاهی کنیم چون این امر باعث حوادث غیر قابل جبران خواهد شد .