اتاق فکر و طراحی متناسب با نیازهای جامعه برای ناشران تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم که با حضور مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران و اصحاب قلم در محل مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه باید از تزریق کتابهای بیمحتوا و بیاصل به جامعه پرهیز شود، تصریح کرد: ناشران باید در حوزه نشر کتاب تأثیرگذار باشند نه اینکه تنها از مشتری تأثیر بپذیرند و در این راستا باید اتاق فکر و طراحی ناشران متناسب با نیازهای جامعه تشکیل شود تا آنان به دنبال نقش آفرینی در جامعه باشند.
وی اضافه کرد: به همین منظور باید گروهی در شهرها و استانهای مختلف کشور و همچنین خارج از کشور سفر و نیازهای مردم را رصد کنند و بعد با توجه به توانمندی ناشران به آنها کار دهند که در چه زمینهای به چاپ کتاب بپردازند.
درآمدزایی به جای تأثیرگذاری در حوزه کتاب یک فاجعه است
حسینی بوشهری همچنین با اشاره به آسیبهای حوزه چاپ و نشر گفت: اگر کتابهای چاپ شده رنگ بازاری پیدا کند و به محتوا بها داده نشود و به جای تأثیرگذاری، درآمد زایی برای ما اصل شود این برای حوزه چاپ و نشر کتاب یک فاجعه است و آن وقت کتاب فروشی با یک سوپرمارکت که تنها به دنبال جنس مشتری پسند است فرقی نمیکند.
ناشران به دنبال نویسندگان و اصحاب قلم تأثیرگذار باشند
عضو مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: به جای اینکه نویسندگان به دنبال ناشران باشند باید ناشران به سراغ نویسنگان چیره دست و اصحاب قلم تأثیرگذار در شهرهای مختلف بروند و از آنها مصرانه بخواهند که بنویسند تا آنان چاپ کنند.
در محتوای کتابها سعی شود به بمباران شبهات پاسخ داده شود
امام جمعه قم همچنین با اشاره به شبهاتی که امروز جامعه ما را مورد بمباران قرار دادهاند گفت: ما در این زمینه تا کنون چه کاری انجام دادهایم و در کتابهایی را چاپ کردهایم و این موضوعی است که باید روی آن کار زیادی صورت گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گفته شهید مطهری بیان داشت: شهید مطهری مسئولیتها را به دو بخش تقسیم بندی میکند، یک بخش کارهایی که شرح وظایف و چهار چوب مشخص دارد که باید بر اساس آن عمل کرد مثل امور عبادی و یک سری مسئولیتهایی که تنها از ما نتیجه خواسته شده و شرح وظایف مشخص ندارد.
آیت الله حسینی بوشهری ادامه داد: شهید مطهری در اینجا به نکته جالبی اشاره میکند و میگوید مانند جهاد که چهارچوب خاصی ندارد و نتیجه آن از ما خواسته شده در مسئله هدایتگری و کار فرهنگی نیز به همین شکل میباشد و قالب، شکل و ویژگی خاصی بر عهده ما واگذار نشده است.
حرکتهای فرهنگی راهی در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن
وی اهمیت کار فرهنگی را مورد توجه قرار داد و گفت: کشورهای اسلامی و به خصوص کشور ایران همواره مورد تهاجم و شبیخون فرهنگی دشمنان بوده است و گاهی جوانان از این تهاجمات میخواهند به جای امنی پناه ببرند و اینجای امن، همان حرکتها و کارهای فرهنگی است.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: همه ما میدانیم که ناتو و تهاجم فرهنگی همیشه موفق نیست و گاهی به بستر نیاز دارد که یکی از آنها تولید فرهنگ نامناسب است که اگر در جامعه وجود داشته باشد، کشور مورد آسیب دشمن قرار خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه کتاب ابزار فرهنگی است که میتوان در مقابله با دشمن از آن استفاده کرد، تصریح کرد: همان طور که قبل از انقلاب، کتاب توانست ملت و جوانان ما را بسازد و در کنار حس پرشور و شعارها، شعور مردم را بالا برد و موجب گشت تا انقلاب ایران با شعار و شعور به پیروزی برسد.
رسالت امروز ما کار فرهنگی است
آیت الله حسینی بوشهری اذعان داشت: با توجه به موج تهاجم فرهنگی دشمنان در کشورهای اسلامی، امروز رسالت ما کار فرهنگی است و اگر چه خطابه، سخنرانی، کلاس داری، فیلم و سینما و تئاتر و... میتواند به نحو مناسبی یک کار فرهنگی باشد اما کتاب یک کار ماندگار فرهنگی است چرا که وظیفه آن انتقال میراث گذشتگان به ما است و ما میتوانیم از اثر ماندگار آنها استفاده کنیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت ارشاد و فرهنگی اسلامی باید جایگاهی امن برای ناشران به وجود آورد و حمایتهای لازم را از آنها بنماید.
قم - خبرگزاری مهر: نائب رئیس شورای عالی حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه تزریق کتابهای بیمایه و بیمحتوا به جامعه فکر و کار سازندهای نیست، تأکید کرد: باید اتاق فکر و طراحی متناسب با نیازهای جامعه، برای ناشران تشکیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم که با حضور مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران و اصحاب قلم در محل مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با اشاره به اینکه باید از تزریق کتابهای بیمحتوا و بیاصل به جامعه پرهیز شود، تصریح کرد: ناشران باید در حوزه نشر کتاب تأثیرگذار باشند نه اینکه تنها از مشتری تأثیر بپذیرند و در این راستا باید اتاق فکر و طراحی ناشران متناسب با نیازهای جامعه تشکیل شود تا آنان به دنبال نقش آفرینی در جامعه باشند.
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