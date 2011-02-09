مسابقات قرآنی اصناف مازندران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان بازرگانی مازندران ظهر چهارشنبه در این مراسم گفت: در این دوره از مسابقات 54 قاری برتر اصناف شهرستانهای مازندران در سه رشته حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم با هم رقابت می کنند.

وی افزود: این مسابقات خوب بازاریان استان در صحن مطهر امام‌زاده ابراهیم(ع) آمل درحال برگزاری است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران، هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را آشنایی بیشتر اصناف و بازاریان این استان با قرآن کریم عنوان کرد و گفت: برگزاری این نوع مسابقات به طور حتم نقش به سزایی در ترویج علوم قرآنی و تشویق مردم و بالاخص قشر اصانف و بازاریان در مطالعه قرآن خواهد داشت.

وفایی نژاد تصریح کرد: ترویج ارزش های قرآنی و معارف الهی در بازاریان واصناف به شیوه نو و همراه با تشویق آنان در موفقیت آنان نیز تاثیر گذار است.

وی یادآورشد: این مسابقات به مناسبت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، درمازندران در حال برگزاری است.