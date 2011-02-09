زنگ انقلاب اسلامی در بحرین به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت بزرگداشت سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران و همزمان با برگزاری جشنهای ملت بزرگ ایران در داخل کشور و سراسر جهان، شب گذشته مراسم جشن باشکوهی از سوی مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران در بحرین در محل سالن اجتماعات مجتمع مسکونی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی ایران با حضور جمع کثیری از ایرانیان مقیم برگزار شد.



این مراسم که سفیر و اعضای سفارت جمهوری اسلامی ایران و روسا و کارکنان نهادهای ایرانی مقیم بحرین و اولیاء و مربیان و دانش آموزان مدرسه نیز در آن حضور داشتند، با تلاوت قرآن و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و در ادامه برنامه های متنوعی مشتمل بر شعر و سرود و دکلمه هائی در تکریم از یاد و خاطره امام امت، خمینی بزرگ، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و نیز تئاتر دانش آموزی و مسابقاتی در مضامین شناخت انقلاب اسلامی به اجرا در آمد.



دانش آموزان در مقاله های خود که به همین مناسبت قرائت کردند ضمن تمجید از پیشرفت ها و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران طی سه دهه گذشته، بر تلاش هرچه بیشتر نوجوانان کشور جهت دستیابی به علوم و فنون و فناوری های جدید و پیشرفته تاکید نمودند. در پایان این مراسم جوایز و هدایائی توسط مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در بحرین به دانش آموزان ممتاز اهداء گردید.



زنگ انقلاب در بحرین به صدا درآمد



همچنین در مراسمی که صبح روز گذشته در مجتمع آموزشی جمهوری اسلامی ایران در بحرین برگزار شد، سفیر جمهوری اسلامی ایران ضمن به صدا درآوردن زنگ انقلاب، طی سخنانی با اشاره به پیشرفتها و دستاورهای انقلاب اسلامی در ابعاد داخلی وخارجی به ویژه رشد و شتاب نهضت علمی ایران و الگو قرار گرفتن انقلاب اسلامی ایران برای ملتهای آزاده جهان، بر اهمیت افزایش مجاهدت دانش آموزان در علم آموزی و مشارکت ایشان در این روند مقدس تاکید کرد.