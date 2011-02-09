امام جمعه کرج از بخشهای مختلف شبکه رادیویی البرز بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، حجت الاسلام محسن کازرونی ظهر چهارشنبه در بازدید از شبکه رادیویی البرز ضمن گفتگو با مدیریت این شبکه و کارکنان رادیو از نزدیک از تمامی بخشهای رادیو البرز بازدید کرد و در جریان نحوه برنامه سازی این شبکه قرار گرفت.

وی در حاشیه این بازدید گفتگویی نیز با برنامه سازان و مدیران بخشهای مختلف رادیو داشته و ضمن شنیدن گزارش این افراد رهنمودهایی را نیز برای ارتفا سطح برنامه ها ارائه کرد.

حجت الاسلام محسن کازرونی همچنین با تشویق برخی اقدامات ابتکاری رادیو البرز نظیر سر زدن به نخبگان و حضور در منازل شخصیتهای نخبه شهر و تجلیل از این افراد در کنار مصاحبه رادیویی این اقدام را حرکتی ارزنده برشمرد.

وی همچنین برای اولین بار در یک برنامه ورزشی رادیویی حضور پیدا کرد.

حجت الاسلام محسن کازرونی در برنامه " تیتر یک" ضمن ابراز خرسندی از حضور در رادیو البرز این گفتگویی رادیویی در برنامه زنده را غیرمترقبه عنوان کرد و گفت: بسیار خوشحالم که برای اولین بار در یک برنامه ورزشی حضور دارم، زیرا تاکنون همه برنامه های رادیویی و تلویزیونی که وی حضور داشته است با موضوع مذهبی بوده است.

وی در این برنامه افزود: شهرستان کرج دارای ظرفیتهای فراوان و نیز نخبگان و افتخارات بسیاری است که من همواره به عنوان کردن خدمت در این شهر به عنوان امام جمعه افتخار کرده ام.

امام جمعه کرج خاطرنشان کرد: ورزشکاران باید همواره روحیه پهلوانی را مقدم بر قهرمانی قرار دهند و از این رو با الگوگیری از پهلوانان از مسائل زایل شدنی دوری کنند.

حجت الاسلام محسن کازرونی بیان کرد: پهلوانان و سیاست مداران باید گره گشایی از کار مردم را سولوحه کار خود قرار دهند.

وی یادآور شد: ورزش بانوان باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد و این قشر همواره مظلوم واقع شده اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: اماکن ورزشی موجود ویژه بانوان پاسخگوی نیازها نیست و مسئولان باید در این خصوص چاره اندیشی کنند.

وی ادامه داد: بانوان به دلیل رعایت پوشش از آفتاب نیز بی بهره اند و درحالیکه باید فضاهای ویژه بانوان این امکان را برای این افراد فراهم کند که بانوان در فضاهای ورزشی مناسب، استخرها و ... به راحتی بتوانند به فعالیت ورزشی بپردازند.

امام جمعه کرج عنوان کرد: سلامت بانوان سلامت خانواده و جامعه را در پی دارد و باید چاره ای برای ورزش بانوان و امکانات مورد نیاز این قشر از سوی متولیان اندیشیده شود.

وی افزود: جهان می خواهد بین ورزش و مسئله حجاب فاصله بیندازد و این در حالیست که بانوان مسلمان با حفظ پوشش در رقابتهای بین المللی حضور یافته و موفقیتهایی رو نیز کسب کرده اند.

کازرونی بیان کرد: ورزشکاران همواره در صحنه های ملی نیز نقش آفرینی کرده اند و امید می رود در مراسم 22 بهمن امسال نیز همزمان با مردم ورزشکاران در راهپیمایی 22 بهمن حضور یابند.

در ابتدای این بازید علی سیفی مدیر شبکه رادیویی البرز علاوه بر تشریح عملکرد این شبکه رادیویی در بخشهای مختلف گزارشی از عملکرد رادیو در سفر دولت به البرز ارائه کرد.

وی گفت: در طول سفر ریاست جمهوری و دولت به البرز 10 ساعت ویژه برنامه با موضوع سفر بر روی انتن رفته و همچنین گزارشگران رادیو نیز پوشش خبری کاملی از سفر دولت و استقرار وزرا در ادارات کل ارائه کرده اند.

سیفی بیان کرد: در یازدهمین جشنواره بین المللی صدا رادیو البرز در بین شبکه های رادیویی مقام دوم رو کسب کرده است و براساس سیاست اصلی رسانه ملی گام برمی دارد.