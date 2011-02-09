کلید مذاکرات دو کره زده شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری یونهآپ، مقامات ارشد نظامی دو کره سه شنبه در اولین دیدار رسمی پس از حمله توپخانه ای کره شمالی اقدام به زمینه چینی برای مذاکره بر سر مسائل نظامی کردند.

یک منبع کره شمالی که نخواست نامش فاش شود اعلام کرد که این کشور خواستار انجام هرچه زودتر دیدار بعدی قبل از تاریخ پانزده فوریه (مطابق با بیست و شش بهمن) سالروز تولد کیم جونگ ایل رهبر کره شمالی شد که نهایتا دو کره بر سر انجام این دیدار در طی هفته آینده به توافق رسیدند.

از سوی دیگر، یکی از نمایندگان کره جنوبی در این دیدار که در دهکده مرزی پانمونجوم صورت گرفت اعلام کرد کره شمالی هنوز به دو پیش شرط کره جنوبی برای شروع این مذاکرات عمل نکرده است.

پیش شرط کره جنوبی برای انجام این مذاکرات به عهده گرفتن مسئولیت غرق ناو جنگی این کشور در ماه مارس سال گذشته توسط نیروهای کره شمالی و همچنین عذرخواهی مقامات این کشور برای بمباران جزیره یونپیونگ در ماه نوامبر بوده است .

به گفته این نماینده کره جنوبی، کره شمالی به جای قبول مسئولیت و عذرخواهی بابت این دو اتفاق پیشنهاد داد پرداختن به این موضوع نیز در گفتگو بر سر مسائل نظامی دو کشور در جلسه بعدی مطرح شود که این کار بهانه ای برای شانه خالی کردن از انجام پیش شرط کره جنوبی است.

دو کشور یکبار دیگر امروز چهارشنبه در پانمونجوم بر سر میز مذاکره نشستند که موضوع آن متفاوت از مسائل نظامی خواهد بود.

نماینده ویژه کره جنوبی امروز صبح پیش از انجام مذاکره دوم دو کره به خبرنگاران گفت فضای مناسبی در دیدار دیروز برقرار بود و ما تمام تلاش خود را برای هرچه بهتر کردن روند این مذاکرات به کار خواهیم گرفت.

تنش بین دو کره از زمانی آغاز شد که دو نظامی و دو غیر نظامی کره جنوبی در پی حمله توپخانه ای کره شمالی به جزیره یونپیونگ کشته 46 دریانورد در حادثه انهدام ناو جنگی این کشور جان خود را از دست دادند.