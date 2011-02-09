13 پروژه درمانی در فارس افتتاح و کلنگزنی شد

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در این خصوص توضیح داد: اتاق عمل بیمارستان بیرم، ساختمان همراه بیمار و پانسیون پزشکی در بیمارستان شهرستان سروستان از جمله طرح هایی بود که در ایام دهه فجر گشایش یافت.

افشین امینی افزود: آزمایشگاه مرکز درمانی دورس و درمانگاه شهری شماره دو اوز از پروژه های افتتاح شده در شبکه بهداشت و درمان لار است.

وی بیان کرد: در شیراز بخش سلولهای بنیادی، واحد تایمکس و آسانسور تخت بر بیمارستان سرطان شناسی امیر افتتاح می شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه طی این ایام کلنگ احداث پروژه های مختلف درمانی در استان زده شده که پایگاه بهداشتی شهرک گلدان در شهرستان خنج ازجمله آنهاست، ادامه داد: در بیمارستان زرین دشت که در سفر اخیر وزیر بهداشت به استان فارس به بهره برداری رسید نیز کلنگ ساختمان همراه بیمار و پانسیون پزشکی بیمارستان به زمین زده می شود.

امینی همچنین از کلنگزنی شش پروژه پانسیون پرسنل در روستای عماد شهر، کلنگزنی بیمارستان جویم و کلنگزنی و شروع به کار خانه بهداشت خبر داد و افزود: به منظور ارائه خدمات بهتر به مردم، بخش اتفاقات بیمارستان شهید فقیهی شیراز نیز گسترش می یابد.

وی همچنین از ارائه خدمات درمانی رایگان در طول دهه فجر در مراکز درمانی مختلف دانشگاه در سطح استان خبر داد و افزود: 11 درمانگاه تخصصی و 15 درمانگاه عمومی در نقاط مختلف شیراز با همکاری بسیج جامعه پزشکی استان فارس اقدام به ارائه این خدمات کردند.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: رژه آمبولانسهای اورژانس در سالگرد ورود امام خمینی (ره) به کشور و عیادت مسئولان دانشگاه از بیماران بیمارستانهای مختلف نیز از دیگر برنامه هایی بود که به مناسبت بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در دانشگاه برگزار شد.