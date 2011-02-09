رصد همه جانبه امور آرد و نان مهمتر از اجرای قانون است

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، احمد عبدوس ظهر امروز چهارشنبه، در اولین نشست تخصصی اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در حوزه گندم، آرد و نان ضمن تاکید بر ضرورت نظارت، بازرسی و رصد همه جانبه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: هرچند اجرای قانون هدفمند سازی یارانه هاگامی مهم و اساسی در تحول اقتصادی کشور است ولی پیگیری و رصد همه جانبه چگونگی اجرای قانون از آن مهمتر است.

وی با بیان اینکه از ابتدای شروع طرح بیش از 30 درصد کاهش پخت، در استان را شاهد بوده ایم، گفت: نظارت بر ارتقاء کیفیت در کنار کاهش پخت از جانب نانوا و تقاضای نان از جانب خریدار و مصرف کننده و انعکاس روزانه تحولات، انتقادات و پیشنهادات مردم و خبازان به مسئولین استانی یکی دیگر از مهمترین وظایف مسئولین در شهرستانها می باشد.

وی ادامه داد: مسئولان باید با برگزاری متعدد جلسات و حضور در بین مردم و خبازان قبل از اینکه انتقادات و یا مشکلات مردم به دیگر مسئولین شهرستان انتقال پیدا کند خود در صدد رفع و پیگیری آن اقدام نمایند.

عبدوس با اشاره به انتخاب شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 5 به عنوان یکی از شرکتهای برتر، در حوزه بازرسی و نظارت، در بین دیگر سازمانها و نهادهای اجرایی استان خراسان رضوی، به بیان بخشی از دیگر وظایف مدیران شهرستانها پرداخت.

وی گفت: رعایت حضور به موقع در محل کار، اجرای تکالیف اجتماعی، سیاسی، حضور در نماز جماعت، تکریم ارباب رجوع، بررسی و پیگیری خواسته های ایشان، حفظ بیت المال و نظارت بر امانتهای مردم همچون کیفیت گندم و آرد و نیز کالاهای اساسی، رعایت مصرف انرژی از دیگر وظایف مدیران در اجرا و نظارت بر آن است.