120 واحد صنعتی آسیب پذیر در کردستان تسهیلات دریافت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، سیروس شاه غیبی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان، اظهار داشت: با توجه به بررسی های اداره کل صنایع و معادن کردستان 120 واحد صنعتی آسیب پذیر در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در استان شناسایی شده است.

وی با اشاره به تمهیدات دولت در راستای حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی در زمان اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها بیان داشت: چندین ماه قبل از اجرایی کردن این قانون برنامه های وزارت صنایع و معادن آغاز و خوشبختانه با توجه به همکاری و مساعدت واحدهای صنعتی در کردستان نیز بیش از 120 واحد تاثیرپذیر از اجرایی کردن این قانون شناسایی و تسهیلات ویژه به آنها پرداخت می شود.

مدیر کل صنایع و معادن استان کردستان افزود: واحدهای صنعتی آسیب پذیر در زمان اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه ها در استان کردستان در 24 گروه مختلف شناسایی و ساماندهی شدند که خوشبختانه با توجه به همکاری و مساعدت شبکه بانکی استان نیز تاکنون بیش از 85 میلیارد ریال تسهیلات به این واحدها پرداخت شده است.

شاه غیبی با اشاره به پایان مهلت پرداخت تسهیلات به این واحدها، گفت: بر اساس اعلام وزارت صنایع و معادن واحدهای آسیب پذیر می توانند بدون مراجعه به اداره کل صنایع و معادن و از طریق سامانه اینترنتی نسبت به ثبت نام تا پایان وقت اداری 24 بهمن برای دریافت تسهیلات اعلام آمادگی کنند.

وی همچنین با اشاره به دیگر برنامه های صنایع و معادن در راستای حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی به پرداخت تسهیلات بلاعوض برای جبران افزایش هزینه های تامین سوخت اشاره کرد و بیان داشت: علاوه بر ارائه تسهیلات بلاعوض سوخت مورد نیاز بعضی از واحدهای تولیدی با نصف قیمت و به صورت یارانه ای در اختیار آنها قرار داده می شود.

مدیر کل صنایع و معادن استان کردستان روند فعلی اجرایی کردن قانون هدفمندی یارانه در این استان را مناسب ارزیابی کرد و یادآور شد: خوشبختانه با توجه به تمهیدات دولت و همکاری و مشارکت بسیار خوب مردم روند اجرایی کردن این قانون در کردستان مناسب و قابل قبول است.