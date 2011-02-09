افزایش دوچرخه های خانه های دوچرخه در شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پور مرتضوی مشاور شهردار منطقه با اعلام این مطلب گفت: به این ترتیب همزمان با فرا رسیدن 22 بهمن، 200 دستگاه دوچرخه به خانه های دوچرخه منطقه 8 تحویل داده شد. به این ترتیب تعداد دوچرخه های موجود در خانه های دوچرخه شرق تهران از 1500 به 1700 دستگاه افزایش یافت.

وی با اشاره به طرح افزایش خانه های دوچرخه در نقاط پر تردد شرق تهران افزود: درحال حاضر تعداد 46 خانه دوچرخه در سطح منطقه مشغول به فعالیت هستند ودر نظر داریم این تعداد را در سال آینده افزایش دهیم.

پور مرتضوی به عزیمت پرسنل شهرداری منطقه 8 به حرم امام راحل با دوچرخه اشاره کرد و گفت: به منظور تجدید میثاق با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی؛ پرسنل منطقه 8 مسیر شهرداری تا حرم مطهر را با دوچرخه رکاب زدند.

وی افزود: هم اکنون بالغ بر 12 هزار نفر از شهروندان منطقه 8در خانه های دوچرخه عضو هستند و روزانه حدود هزار نفر از این وسیله پاک جهت تردد سفرهای درون شهری استفاده می کنند.