آرامش نسبی در بازار سکه و طلا/ سکه طرح جدید 358 هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز چهارشنبه در بازار 418 هزار تومان، طرح جدید 358 هزار تومان، نیم سکه 180 هزار تومان و ربع سکه 91 هزار و 500 تومان است.

این در حالی است که قیمت سکه طرح قدیم دیروز سه شنبه 417 هزار تومان، طرح جدید 357 هزار تومان، نیم سکه 179 هزار تومان و ربع سکه 91 هزار و 500 تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلا در بازار هم امروز چهارشنبه 36 هزار و 280 تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1351 دلار اعلام شد. صرافان هم قیمت فروش هر دلار در بازار آزاد را 1093 تومان و هر یورو را 1490 تومان اعلام کردند.