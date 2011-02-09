یک دستگاه اتومبیل هدیه ویژه رکوردشکنی احسان قائم مقامی

به گزارش خبرنگار مهر، احسان قائم مقامی که از صبح روز سه شنبه رقابتش با 604 شطرنجباز را برای برای شکست رکورد این رشته در بخش همزمان آغاز کرده بود، ظهر امروز چهارشنبه پس از حدود 25 ساعت رقابت موفق به ثبت رکورد به نام خود و ایران شد.

در مراسم اختتامیه این مسابقات که بعدازظهر امروز چهارشنبه در محل فدراسیون شطرنج برگزار شد از سوی شرکت همراه اول به عنوان اسپانسر و حامی مالی یک دستگاه خودرو مزدا به احسان قائم مقامی اهدا شد. ضمن اینکه این شرکت به 8 نفر از شرکت کنندگان که موفق شدند قائم مقامی را شکست دهند نفری 20 هزار تومان به عنوان پاداش اهدا کرد.