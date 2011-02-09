15 طرح کشاورزی و خدماتی در آمل افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، این پروژه ها شامل پنج طرح بهداشتی، پنج طرح اصلاح و بهینه سازی برق روستایی، چهار طرح کشاورزی و یک طرح توسعه فضای اداری و آزمایشگاهی موسسه تحقیقات بود.

در حوزه طرح های بهداشتی، مرکز بهداشتی ودرمانی در روستای قلعه کش و خانه های بهداشت در روستاهای پوکنده، با حدود 250 میلیون ریال اعتبار افتتاح شد.

برق روستاهای زوارنده، چنگاز، کاشی محله، موسی محله و مطهر سفلی با 830 میلیون ریال اعتبار اصلاح و بهینه سازی شد.

ساخت کانال لاینیگ انتقال آب به شالیزارهای روستای خرمن کلا و شن ریزی بین مزارع در روستاهای وسطی کلا، اجوارکلا و کرسیکلا از طرح افتتاح شده در حزوه کشاورزی بوده است.

توسعه فضای اداری و آزمایشگاهی معاونت موسسه تحقیقات برنج کشور در آمل افتتاح شد.

در دهمین روز از گرامیداشت دهه مبارکه فجر، عملیات اجرایی سه طرح شامل خانه بهداشت روستاهای کچپ کلوا و وسطی کلا و پایگاه مقاومت روستایی در روستای وسطی کلا آغاز شد.

با بهره برداری از این طرح ها حدود دوهزار خانوار 17 روستای شهرستان آمل از مزایای این طرح ها بهر مند شدند.