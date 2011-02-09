چهار هزار واحد مسکونی در گناباد در دست ساخت است

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد صفایی روز چهارشنبه در نشست کارگروه مسکن شهرستان گناباد اظهار داشت: در حال حاضر بیش از چهار هزار و 600 واحد مسکونی در مناطق شهری و روستایی گناباد در دست ساخت است.

وی گفت:در سال 84 دولت تنها 60 وام مسکن روستایی به شهرستان گناباد اختصاص داده بود، درصورتی که در سال 89 این رقم به دو هزار وام افزایش یافت و در صورت جذب، باز هم قابل افزایش است.

وی افزود:با ساخت دو هزار واحد مسکونی در مناطق روستایی این شهرستان، حداقل 200میلیارد ریال تسهیلات جذب می شود و این امر،علاوه بر ایجاد اشتغال، به مناطق روستایی رونق می دهد.

صفایی تصریح کرد: دولت برای رونق بخشیدن و حل مشکل مسکن این شهرستان 800 میلیارد ریال تسهیلات اختصاص داده است.

وی افزود: مدیران و دست اندرکاران مسکن باید از فرصت به وجود آمده برای ساخت و ساز در تمام مناطق ، نهایت استفاده را ببرند تا سرپناه لازم برای کسانی که نیازمندند، ساخته شود.