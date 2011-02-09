به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری بانکوک پست، "مارتی ناتالگاوا" که دبیر کل آسه آن نیز است گفت: این گره تنها زمانی باز خواهد شد که دو کشور شرایطی را برای مذاکره دو جانبه مستقیم فراهم کنند چرا که این یک مشکل مرزی است.

وی طی دیداری که در پنوم پن پایتخت کامبوج با وزیر امور خارجه این کشور داشت اعلام کرد: هر چند تنها راه حل این معضل مذاکرات دو طرفه است اما آسه آن و اعضای این اتحادیه از هیچ کاری برای کمک به تسریع روند صلح دریغ نخواهند کرد.

مارتی ناتالگاوا ادامه داد: اگر حضور اعضای آسه آن در مذاکرات بین دو کشور تاثیری مثبت داشته باشد یا باعث تسریع حل و فصل مشکلات و اعلام آتش بس شود این اتحادیه مشتاقانه از این دعوت استقبال خواهد کرد.

بعد از دیدار وزیر امور خارجه اندونزی و تایلند سخنگوی وزارت امور خارجه تایلند در کنفرانس خبری با تایید صحبت های دبیرکل آسه آن گفت در راستای استقبال دو کشور برای انجام گفتگو وزیر امور خارجه تایلند در تماسی تلفنی با همتای کامبوجی خود درباره تاریخ شروع این مذاکرات صحبت کرده و نهایتا دو طرف هفته چهارم ماه فوریه را برای این منظور انتخاب کردند.

وی همچنین اضافه کرد: از آنجا که هنوز دو کشور به بن بست نرسیده اند و درهای مذاکره از طرف هر دو باز است نیازی به میانجیگری سازمان ملل و کشورهای دیگر احساس نمی شود.