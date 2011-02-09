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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

زادهوش در گفتگو با مهر:

حضور پرشور مردم در 22 بهمن دلگرمی انقلابیون کشورهای عربی است

حضور پرشور مردم در 22 بهمن دلگرمی انقلابیون کشورهای عربی است

قم - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی گفت: حضور گسترده و با قدرت مردم در راهپیمایی 22 بهمن، موجب دلگرمی مردم کشورهای عربی و در هم شکستن توطئه کشورهای غربی است.

حجت الاسلام احمد زادهوش در گفتگو با خبرنگار مهر در قم، با اشاره به ایام الله دهه فجر گفت: گرچه تمامی ایام سال متعلق به خداوند است اما برخی روزها وجود دارد که درآن قدرت و نصرت الهی بیشتر جلوه گر می‌شود و به تعبیر قرآن کریم این روز یوم الله است.

وی با اشاره به اینکه 22 بهمن یکی از این روزهاست اظهار داشت: این روز یادآور فتح، ظفر و نصرت الهی درخصوص ملتی است که با تکیه بر ارزش‌های الهی و حمایت از رهبری امام خمینی‌(ره) توانست در مقابل استکبار جهانی ایستادگی کند.

معاون فرهنگی دفتر تبلیغات اسلامی ادامه داد:  با توجه به قیام مردم در برخی از کشورهای عربی ضرورت شرکت در راهپیمایی 22 بهمن در سال جاری بسیار بیشتر است.

وی بیان کرد: حضور گسترده و با قدرت مردم در این روز موجب دلگرمی مردم این کشورها بوده و به هر میزان که این حضور با وحدت و انسجام همراه باشد، حمایت‌های شیطانی غرب و قدرت‌های پوشالی از سران این کشورها درهم خواهد شکست.
 

کد مطلب 1250003

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