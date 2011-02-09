قم رتبه اول کشور در چاپ کتب دینی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، بهمن دری قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم که با حضور مسئولین استانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران و اصحاب قلم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، هدف از برگزاری نمایشگاههای استانی را بصیرت افزایی و معرفت پراکنی عنوان کرد و اظهار داشت: در همین راستا تا کنون ۱۸۴ نمایشگاه در کشور برگزار شده که نیمی از آنها در دولت نهم و دهم بوده است.
برگزاری ۶۰ نمایشگاه کتاب طی دو سال گذشته در کشور
وی اضافه کرد: تا سال ۸۴، نود نمایشگاه به غیر از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در کشور برگزار شده بود و از سال ۸۴ به بعد ۹۴ نمایشگاه در سایر استانها دایر شد که ۶۰ نمایشگاه از این تعداد طی دو سال اخیر بوده است.
دری در ادامه گفت: در برنامههای سال جاری برگزاری ۲۴ نمایشگاه کتاب پیش بینی شده بود که در حال حاضر ۲۹ نمایشگاه برگزار شده و امروز شاهد سی امین نمایشگاه کتاب در سال جاری در کشور و در شهر قم هستیم و قرار است تا پایان سال چهار نمایشگاه دیگر نیز در شهرهای ایلام، یزد، اصفهان و سیستان و بلوچستان برگزار گردد.
وی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاههای کتاب در راستای منویات رهبری است که اگر ترویج کتاب و کتابخوانی در کشور به خوبی اتفاق بیافتد، بحث فرهنگی نظام جمهوری اسلامی محقق خواهد شد، افزود: در دهه فجر امسال در تعدادی از شهرهای کشور نمایشگاه کتاب برگزار شد که نام برخی از آنها حتی به گوش عدهای از مسئولین هم نرسیده بود.
قم از لحاظ چاپ عنوان کتب دینی، رتبه دوم کشور را دارا است
معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه نیاز فکری کشور باید پاسخ داده شود، ابراز داشت: در این زمینه تلاشهای زیادی در کشور صورت گرفته و با توجه به اهتمامی که در قم انجام شده، این شهر از لحاظ تعداد شمارگان کتب دینی از رتبه سوم در سال گذشته به رتبه اول در ۱۰ ماهه نخست سال جاری و از لحاظ عنوان کتب دینی از رتبه سوم در سال گذشته به رتبه دوم در سال ۸۹ رسیده است.
وی با تاکید بر اینکه در بحث تولید فکر و ساختار فکری باید نشر کتابهای دینی را گسترش دهیم، اظهار داشت: چرخه نشر کتاب دارای چهار رکن تولید فکر، فن، مصرف کننده و تولیدکننده است که همه باید به صورت متوازن تقویت شوند و استراتژی وزارت فرهنگ و ارشاد نیز هدایت، حمایت و نظارت بر همه این رکنها به صورت متوازن است و برگزاری نمایشگاههای استانی نیز تبلور این حمایتها را در خود جای داده است.
در سال گذشته؛ بیش از ۶۰ هزار عنوان کتاب از ناشران خریداری شد
دری در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص این مطلب که برخی ناشران میگویند که چرا کتابهای ما از سوی وزارت ارشاد خریداری نمیشود، گفت: در سال گذشته بیش از ۶۰ هزار عنوان کتاب از ناشران خریداری و برای تجهیز کتابخانهها فرستاده شد و این امکان مالی وجود ندارد که وزارت ارشاد بتواند همه کتابها را خریداری کند همچنین کتابها باید از نظر ارزش کیفی نیز در حد مطلوبی باشند.
وی در ادامه در خصوص حوزه چاپ کتابهای ارزشی بیان داشت: در این حوزه قم پیشتاز بوده و در بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران نیز این امکان وجود دارد تا برخی از این کتابها رونمایی شوند و در حال حاضر قم به عنوان مرکز نشر کتابهای دینی شناخته شده است.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قم را در حوزه نشر کتابهای دینی پیشتاز دانست و گفت: قم به لحاظ تیراژ کتب دینی رتبه اول کشور را دارا است.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، بهمن دری قبل از ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح ششمین نمایشگاه بزرگ کتاب استان قم که با حضور مسئولین استانی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از ناشران و اصحاب قلم در مجتمع فرهنگی امام خمینی(ره) برگزار شد، هدف از برگزاری نمایشگاههای استانی را بصیرت افزایی و معرفت پراکنی عنوان کرد و اظهار داشت: در همین راستا تا کنون ۱۸۴ نمایشگاه در کشور برگزار شده که نیمی از آنها در دولت نهم و دهم بوده است.
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