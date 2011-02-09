باراک با اعضای کنگره آمریکا درباره مصر رایزنی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو اسرائیل امروز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد: "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته برای دیدار با مقامات ارشد آمریکایی وارد واشنگتن شد.

باراک در سفر دو روزه خود نشستهایی را با مقامات عالیرتبه آمریکایی و اعضای کنگره آمریکا درباره اوضاع امنیتی مصر خواهد داشت.

بر اساس این گزارش باراک در این سفر همچنین با "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات ارشد امنیتی این کشور دیدار می کند.

سفر باراک به واشنگتن در حالی صورت می گیرد که آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیمهای عربی از سقوط قریب الوقوع رژیم "حسنی مبارک" در هراسند و با وجود ژست دموکراسی خواهانه به دنبال بقای وی هستند.