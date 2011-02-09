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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

وحشت از تبعات سقوط مبارک؛

باراک با اعضای کنگره آمریکا درباره مصر رایزنی می کند

باراک با اعضای کنگره آمریکا درباره مصر رایزنی می کند

در حالی که قیام مردم مصر و احتمال سقوط رژیم "حسنی مبارک" مقامات رژیم صهیونیستی را به وحشت انداخته است، وزیر جنگ این رژیم برای گفتگو با مقامات کنگره آمریکا درباره تحولات این کشور وارد واشنگتن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رادیو اسرائیل امروز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد: "ایهود باراک" وزیر جنگ رژیم صهیونیستی شب گذشته برای دیدار با مقامات ارشد آمریکایی وارد واشنگتن شد.

باراک در سفر دو روزه خود نشستهایی را با مقامات عالیرتبه آمریکایی و اعضای کنگره آمریکا درباره اوضاع امنیتی مصر خواهد داشت.

بر اساس این گزارش باراک در این سفر همچنین با "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا و دیگر مقامات ارشد امنیتی این کشور دیدار می کند.

سفر باراک به واشنگتن در حالی صورت می گیرد که آمریکا، رژیم صهیونیستی و رژیمهای عربی از سقوط قریب الوقوع رژیم "حسنی مبارک" در هراسند و با وجود ژست دموکراسی خواهانه به دنبال بقای وی هستند.

کد مطلب 1250009

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