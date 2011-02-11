امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما در بهترین شرایط آمادگی تیمی قرار دارد و پس از برد با ارزش بیرون از خانه مقابل نایب قهرمان آسیا از نظر روحی نیز در اوج قرار گرفتیم و مطمئن باشید درنیم فصل دوم درنتیجه گیری بهتر عمل خواهیم کرد.



مهاجم سایپا تصریح کرد: با شرایطی که داریم مطمئن باشید درنیم ‌فصل دوم کمتر امتیاز می‌دهیم تا بتوانیم سایپا را به جایگاه مناسبی درجدول رده‌ بندی برسانیم.

منوچهری ادامه داد: هفته گذشته درشب تولدم موفق شدم به ذوب آهن گل بزنم و این مسئله واقعا باعث شادی و خوشحالیم شد و قطعا تمام تلاشم را می کنم که مقابل ملوان انزلی نیز بازیکن تاثیرگذاری باشم.

