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۲۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

امین منوچهری در گفتگو با مهر:

سایپا در نیم فصل دوم اوج می‌گیرد/ ملوان را هم شکست می‌دهیم

سایپا در نیم فصل دوم اوج می‌گیرد/ ملوان را هم شکست می‌دهیم

مهاجم جوان تیم فوتبال سایپا با بیان اینکه منتظر نتیجه گیری سایپا در نیم فصل دوم باشید،گفت: هدف ما کسب نتایج بهتر و قرار گرفتن در جمع تیم های بالای جدول است.

 امین منوچهری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما در بهترین شرایط آمادگی تیمی قرار دارد و پس از برد با ارزش بیرون از خانه مقابل نایب قهرمان آسیا از نظر روحی نیز در اوج قرار گرفتیم و مطمئن باشید درنیم فصل دوم درنتیجه گیری بهتر عمل خواهیم کرد.

مهاجم سایپا تصریح کرد: با شرایطی که داریم مطمئن باشید درنیم ‌فصل دوم کمتر امتیاز می‌دهیم تا بتوانیم سایپا را به جایگاه مناسبی درجدول رده‌ بندی برسانیم.

منوچهری ادامه داد: هفته گذشته درشب تولدم موفق شدم به ذوب آهن گل بزنم و این مسئله واقعا باعث شادی و خوشحالیم شد و قطعا تمام تلاشم را می کنم که مقابل ملوان انزلی نیز بازیکن تاثیرگذاری باشم.
 
منوچهری در پایان با اشاره به اینکه بازی با ملوان ارزش 6 امتیاز را برای سایپا دارد،‌ خاطرنشان کرد : با توجه به فاصله امتیازی که با ملوان داریم این مسابقه برای ما حکم 6 امتیاز را دارد و پیروزی در این دیدار می تواند چند پله موقعیت سایپا را در جدول باید بهتر کند. ضمن اینکه با شکست ملوان ثابت می کنیم برد مقابل ذوب ‌آهن اتفاقی نبوده است.
کد مطلب 1250010

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