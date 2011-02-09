ارتقای فرهنگ مطالعه سبب کاهش آسیب های اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رضا اسلامی ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از این نمایشگاه کتاب مازندران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در بخش روانشناسی کودک و نوجوان نمایشگاه، کتاب های خوبی عرضه شده است.

وی با اشاره به تاثیر برگزاری برنامه های فرهنگی در روند رشد کودکان و نوجوانان اظهار داشت: دانش آموزان باید با همکاری مسئولان مرتبط، حضور پررنگ تری در نمایشگاه کتاب داشته باشند.

اسلامی با بیان اینکه معاونت اجتماعی نیروی انتظامی در راستای کاهش جرم از برگزاری نمایشگاه های فرهنگی استقبال می کند تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب و نهادینه کردن فرهنگ مطالعه باعث افزایش سطح آگاهی می شود که افزایش سطح آگاهی در جامعه موجب کاهش جرم می شود.

وی با اشاره به فعالیت معاونت اجتماعی در حوزه آموزش افزود: حضور پلیس در یکی از غرفه های نمایگاه کتاب می توانست زمینه آموزش برای کودکان و نوجوانان را به همراه داشته باشد و این کار را برای نمایشگاه های بعدی در دستور کار قرار می دهیم.

اسلامی با بیان اینکه در زمینه آموزش فعالیت می کنیم خاطرنشان کرد: برای کاهش آسیب در چهارشنبه آخر سال از اکنون در حال برنامه ریزی هستیم.

وی با اشاره به راه اندازی مرکز مشاوره " صدای آشنا " در معاونت اجتماعی نیروی انتظامی مازندران گفت: دراین زمینه با سازمان جوانان مازندران رابطه تنگاتنگ داریم.

اسلامی با بیان اینکه در بدو ورودم به نمایشگاه از غرفه رسانه ها بازدید کردم یادآور شد: رسانه ها را به عنوان یک مخاطب مطالعه می کنم و به زودی با اصحاب رسانه نشست خبری خواهم داشت.