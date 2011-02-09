سه میلیارد ریال جهت تجهیز سازمانهای مردم نهاد اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر چهارشنبه در نخستین جشنواره دستاوردها و توانمندیهای سازمانهای مردم نهاد آذربایجان غربی با بیان اینکه امسال سه میلیارد ریال به تشکلهای مردمی فعال در ارومیه کمک مالی شده و این در حالی است که تشکلهای سایر شهرستانها کمکی دریافت نکرده اند.

وی با بیان اینکه تشکل های مردم نهاد باید خلاهای مدیریتی روسای دستگاههای اجرایی را باید پر کنند، ضمن تاکید بر نقش و اهمیت تشکلهای مردمی در فعالیتهای اجتماعی، اظهار داشت: تشکل های مردم نهاد باید خلا های ما مدیران را شناسایی و آنها را پر کرده چرا که آنان نگاه وسیعی به مسائل و مشکلات دارند.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه گروههای مردم نهاد در کشور باید افق دیدشان جهانی باشد چرا که اعضای این موسسات متعلق به مردمی ترین نهاد دنیا هستند، بیان داشت: هدف تشکلهای مردم نهاد باید غنا بخش دیدگاههای مردمی نسبت به مسائل مختلف مردم بوده و مردم باید بتوانند از این تشکلها حداکثر استفاده را ببرند.

شبکه ارتباطی سازمانهای مردم نهاد و دولتی ایجاد شود

مدیر کل تشکلهای مردم نهاد کشور نیز در این جشنواره با اشاره به اینکه سازمانهای مردم نهاد باید برای موفقیت بیشتر توانمند شده و برای این منظور نیازمند حمایتهای مادی و معنوی هستند، اظهار داشت: هم اکنون در تمام زمینه ها و حوزه های فعالیت سمنها و جهت تسهیل روند کارها نیازمند ایجاد یک شبکه ارتباطی بین دولت و سمن ها هستیم .

علی شریفی اظهار داشت: سازمانهای مردم نهاد باید بتوانند برای رسیدن به اهدافشان اعتماد مردم را جلب کرده زیرا عدم اعتماد مردم تهدیدی برای سازمانهای مردم نهاد است.

در پایان این جشنواره بیانیه ای صادر شد که در آن اعضای سازمانهای مردم نهاد خواستار توسعه سمنها، اصلاح و بازنگری آیین نامه های غیر شفاف توانمند سازی تشکلها و اعضا و بهره گیری از ظرفیت تشکلهای غیر دولتی در برنامه های میان مدت و بلند مدت شدند.

با حضور مدیر کل تشکلهای مردم نهاد کشور، استاندار آذربایجان غربی و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و اعضای تشکلهای مردم نهاد استان، نخستین جشنواره دستاوردها و توانمندی های سازمانهای مردم نهاد آذربایجان غربی در تالار شمس مجتمع فرهنگی و هنری ارومیه برگزار شد.

هم اکنون در آذربایجان غربی 400 تشکل غیر دولتی منطبق با آیین نامه وزارت کشور فعال است.