مرکز آموزش ضمن خدمت فرهنگیان چناران افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در چناران، امام جمعه چناران ظهر امروز چهارشنبه، در مراسم گشایش این مرکز گفت: ارتقای سطح علمی و فکری باید مورد توجه معلمان قرار بگیرد و ضروری است تا آنان از فراگیران عقب نمانند.

حجت الاسلام مظفر تاجی افزود: معلمان اوقات فراغت خود را مدیریت نمایند و با مطالعه وارد کلاس درس شوند.

گفتنی است، در این مرکز که خوارزمی نام گرفته است، تا پایان سال بیش از 50 دوره آموزش ضمن خدمت برای فرهنگیان برگزار خواهد شد و اداره آموزش و پرورش چناران این مرکز را در محل سابق هنرستان دخترانه حکمت و با صرف 150 میلیون ریال تجهیز و راه اندازی کرده است.