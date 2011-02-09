طرح ابداعی زنان سرپرست خانوار محلات برای اشتغالزایی آغاز به کار کرد

سرپرست سازمان بهزیستی استان مرکزی با اعلام این مطلب در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: گروه همیار همراه شامل 11 نفر از زنان سرپرست خانوار هستند که فعالیتشان در زمینه تهیه و توزیع انواع کیسه های نایلونی از جمله کیسه زباله،کیسه فریزر و...می باشد.

حامد افراسیابی افزود: اعضا گروه با اعتباری که از سازمان بهزیستی دریافت نموده اند اقدام به خرید دو دستگاه نایلون زنی و یک دستگاه چاپ و مواد مصرفی نموده و در حال تولید و همچنین بازاریابی می باشند.

وی در خصوص نحوه شکل گیری و چگونگی حمایت از این زنان سرپرست خانوار اظهارداشت: پس از ارسال گزارش به بهزیستی کشور این طرح و فعالیت به عنوان یک طرح نوآورانه در بین گروه های همیار کل کشور تائید شده و مبلغ 100 میلیون ریال نیز بابت طرح نوآورانه به این گروه اختصاص یافت.

افراسیابی تصریح کرد: پیش بینی می شود تا اوایل سال آینده میزان اشتغال در گروه از 11 نفر به 25 نفر افزایش یابد.