به گزارش خبرگزاری مهر، این شاعر و مترجم در نشست نقد رمان "رز گمشده" نوشته سردار ازکان که امروز چهارشنبه 20 بهمن در فرهنگسرای گلستان در جمع دانش‌آموزان نخبه دبیرستان فرهنگ برگزار شد عنوان کرد: منتقدان بزرگ می‌گویند کتاب خوب، کتابی است که پس از پایان خواندن، ذهنمان با موضوع آن درگیر شود. اثر ادبی اگر خیلی رو باشد و همه چیز را به ما بگوید دیگر اثر ادبی نیست.

عبداللهی ادامه داد: "رز گمشده" تنها یک هفتم کوه یخی را نشان می‌دهد. این کتاب با منطق درآمیختن رویا و واقعیت، پیش می رود و به همین دلیل تشخیص این مساله در بسیاری جاها سخت است.

شاعر مجموعه "بادها شناسنامه مرا بردند" افزود: یکی از نکات مهم کتاب، سفر است. سفر در "رز گمشده" مانند سفرهای دیگر کتابهای ادبی، دو وجهی است؛ وجه بیرونی و وجه درونی.

وی یادآور شد: بعضی کتابها "آری گو" هستند و قصد ندارند خواننده را دچار تنش کنند. "رز گمشده" کتابی آری گو است. در چنین کتابی نباید دنبال شخصیت‌پردازی به مفهوم رمانهایی مانند "صد سال تنهایی" مارکز باشیم. این رمانها چون اسطوره‌ای هستند، روند دیگری را در پیش می‌گیرند که بیشتر معناگراست.

مترجم اشعار عاشقانه اریش فرید گفت: کتاب "رز گمشده" تحت تاثیر متون کهن شرقی و ادبیات کلاسیک ایران مانند آثار عطار نوشته شده اما تفاوتی که با این آثار دارد، رویکرد آن به پیر و مرشد است؛ در متون کهن ما همیشه پیر و مرشد، مرد است اما در "رز گمشده" پیر و مرشد، یک زن است.

عبداللهی افزود: رمان "رز گمشده" کتابی زنانه است و به جرات می‌توان گفت این رمان در ستایش توانایی‌های زنان نوشته شده و جز یکی دو شخصیت مرد رمان، بقیه کارهای مهم کتاب را زنان پیش می‌برند.

این شاعر در توضیح عنوان رمان "رز گمشده" گفت: رُز در فرهنگ جهان دو معنا دارد. گل رز را هم برای عروسی می‌برند و هم برای عزا، هم خار دارد و هم لطافت. نویسنده با انتخاب گل رز شاید خواسته بگوید همه آدمها دو وجهی‌اند. گل سرخ هم نماد عشق است و هم سمبل مرگ. اگر می گفت گل نرگس، خود به خود معنای خودشیفتگی پیدا می‌کرد که نویسنده طبیعتا دنبال چنین معنایی نبوده است.

فریده برنگی مسئول اجرایی کانون ادبی فرهنگسرای گلستان نیز در بخشی از این نشست گفت: هر نویسنده‌ای وظیفه دارد جهانی به موازات جهان واقعیت خلق کند و چیزهایی بنویسد تا جهان واقعی را زیباتر و معنادارتر کند.

وی افزود: نویسنده به قدر وسع خود پنجره‌ای باز می‌کند تا کسانی کنار پنجره او بیایند و جهان را از منظر او بنگرند و گاهی برخی پنجره‌ها مثل پنجره "رز گمشده" جهان ما را زیباتر می‌کنند.

در پایان این نشست، یوسف علیخانی مدیر نشر آموت ضمن تشکر از شرکت کنندگان و علاقمندان به این رمان وعده داد: با وجود اتمام چاپ اول رمان "رز گمشده" قول می دهم تا یکی دو هفته آینده، چاپ دوم این رمان را روانه بازار کتاب کنم.

رمان "رز گمشده" نوشته سردار اُزکان با ترجمه بهروز دیجوریان با شمارگان 1650 نسخه در 224 صفحه و به قیمت 5000 تومان از سوی نشر آموت منتشر شده است.

