2 کشته و ده ها زخمی در "الوادی الجدید"/منع ورود فلسطینی ها به مصر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی الجزیره، در شانزدهمین روز قیام ملت مصر تحصن معترضین در میدان التحریر قاهره ادامه دارد.

هم اکنون خیل عظیم معترضین در حال ورود به این میدان و پیوستن به تحصن کنندگان هستند. از اسکندریه نیز خبر می رسد که بسیاری از شهروندان مصری در مقابل مسجد "القائد ابراهیم" این شهر تجمع کرده اند و خود را برای برپایی تظاهرات گسترده امروز بعد از ظهر آماده می کنند.

رسانه های خارجی همچنین گزارش دادند که در درگیری نیروهای پلیس با معترضین در "الوادی الجدید" 2 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند.

سازمان دیده بان حقوق بشر نیز در این رابطه اعلام کرد که از زمان آغاز انقلاب مردمی مصر تاکنون 302 نفر کشته شده اند.

شمار زخمی ها نیز 5000 هزار نفر اعلام شده است. این در حالی است که مسئولان مصری از انتشار آمار واقعی کشته ها و زخمی ها جلوگیری می کنند.

از سوی دیگر شبکه تلویزیونی العربیه به نقل از یک مسئول اداره گذرنامه مصر اعلام کرد که فلسطینی ها از ورود به اراضی مصر منع شده اند.

"جان رایس" فعال سیاسی انگلیس نیز اظهار داشت : اگر انقلاب مصر به ثمر بنشیند تمامی معادلات خاورمیانه به هم خواهد ریخت.