به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری فیلم "سفر سرخ" با حضور حمید فرخ نژاد کارگردان وغزل صارمی، صادق صفایی، حبیب دهقان نصب، برزو ارجمند بازیگران این فیلم سینمایی برگزار شد.

در ابتدای این نشست حمید فرخ نژاد کارگردان فیلم سینمایی "سفر سرخ" گفت: امروز تجربه جدیدی را داشتم، فیلم دیدن در کنار منتقدان و خبرنگاران سینما، بسیار سخت است. امروز قرار نیست که گلایه کنم، تنها از تمام کسانی که کمک کردند تا این فیلم بعد از 10 سال به نمایش درآید تشکر می کنم.

وی به دلایل تعویق افتادن این نمایش اشاره کرد و اظهار داشت: به تعویق افتادن نمایش این فیلم به هر دلیل، سبب شد تا نگران باشم پیش داوری هایی از سوی مخاطبان در هنگام دیدن این فیلم وجود داشته باشد. اتفاقاتی که معمولا برای فیلمهای توقیف شده بوجود می آید.

کارگردان فیلم سفر سرخ ادامه داد: این فیلم تلاش تعدادی جوان است که در سخت ترین شرایط آن روزگار ساخته شد، من در آن زمان یک جوان سی ساله بودم که برای اولین بار یک فیلم سینمایی را جلوی دوربین می بردم.

فرخ نژاد افزود : سینمای جنگ، دارای منتقدان بی صلاحیت خارج از حوزه سینما است، کسانی که کارشان چیز دیگری است اما در رابطه با سینمای جنگ صحبت می کنند. تاریخ تولید این فیلم را سال 1389 زدم، چرا که تولد آن را امروز می دانم.



در بخش دیگری از این نشست کارگردان فیلم سفر سرخ با اشاره به این مطلب که اگر فرصتی پیش آید حتما دوباره دست به کار فیلم سازی خواهم زد، گفت: فیلمنامه های زیادی برای ساخت دارم اما مطمئن هستم که هر کدام از آنها نیز با مشکلاتی مواجه خواهد شد. دنیای بازیگری با دنیای کارگردانی فرق می کند، در کارنامه سینمایی خود نقاط قوت و ضعف زیادی دارم، اما در بحث کارگردانی نمی خواهم چنین مسئله ای رخ دهد، چرا که یک کارگردان دیگر نمی تواند ضعف و مشکل کار خود را گردن کس دیگری بیاندازد.

وی خاطر نشان کرد: بهرام بیضایی بعد از دیدن فیلم سفر سرخ لطف داشتن و از فیلم خوششان آمد، به همین دلیل فیلمنامه‌ایی به نام سند به من دادند اما این فیلمنامه نیز مجوز دریافت نکرد.

بازیگر فیلم آتشکار در بخش دیگری از این نشست به سلیقه مسئولین نیز اشاره کرد و گفت: شاید هنوز سلیقه ما با تصمیم گیرنده های سینمایمان یکی نیست. کسی که فیلم اولش با این همه مشکل مواجه شود، بخش خصوصی دیگر تمایلی به کار کردن با نداشته و ترجیح می دهند تا با کسی کار کنند که کس باشد.

وی یاد آور شد: سینمای جدی ما امروز قائم افرادی است که از جونشان مایع می گذارند، متاسفانه افراد تصمیم گیرنده جلوی کاری را می گیرند که فلان حرف زده نشود، این مسئله سبب شه تا سیل تولید و اکران فیلم های سطحی در کشور افزایش پیدا کند. به گونه ایی که برگشت سرمایه در کشور زیاد باشد.

در بخش دیگری از این نشست حبیب دهقان نصب بازیگر فیلم سینمایی "سفر سرخ" در رابطه با این فیلم گفت: خوشحالم که بعد از 10 سال به نمایش در آمد، امروز با نمایش این فیلم احساس می کنم که شبیه کبوتری شده ام که بالش را با گلوله زده اند و زخمی است. این فیلم با سختی و امکانات خیلی کمی ساخته شد، در دمای 54 درجه خرمشهر و در بین نی زارها به نمایش در آمد.

وی به مسائل موجود در سینمای کشور اشاره کرد و گفت : مسائل موجود در سینما را همه می دانند، می دانیم که افرادی هستند که برای بازی پول خرج می کنند و یا از لابی های مختلفی برای حضور در سینما استفاده می کنند، این مسئله سبب شد تا بسیاری از بازیگرانی که می توانند در سینمای ایران تاثیرگذار باشند، نتوانند در سینما حضور داشته باشند.

در ادامه این نشست بروز ارجمند نیز در ادامه نشست ابراز داشت: خیلی ناراحتم، خیلی خیلی ناراحت هستم، چرا که اگر این فیلم سینمایی به موقع به نمایش گذاشته می شد، سرنوشت من و بسیاری از عوامل فیلم تغییر می کرد، بعد از پایان فیلم برداری، فرخ نژاد به من گفت که اگر نیاز مالی ندارم مدتی کاری را قبول نکنم، تا فیلم در جشنواره دیده شود. 14 ماه بیکار بودم اما فیلم به نمایش در نیامد.



وی افزود: آن زمان من یک فارغ التحصیل 25 ساله بودم و از اینکه فرخ نژاد به من اعتماد کرد تا در فیلمش حضور پیدا کنم خوشحال بودم. اما هیچ اتافقی نیافتد و فیلم دیده نشد، برای دو ماه بازی در سفر سرخ 600 تومان گرفتم اما برای بازی در 10 جلسه در سریال زیر آسمان شهر 3 میلیون تومان گرفتم و این مسئله را باور نمی کردم.



این بازیگر در پایان سخنان خاطر نشان کرد: وارد تلویزیون شدم تا پول در آورم که در این زمینه نیز موفق نشدم.

بر اساس این گزارش در پایان این نشست محسن امیر یوسفی کارگردان فیلم سینمایی آتشکار سیمرغ بلورین بخش آنونس جشنواره فیلم فجر را به حمید فرخ نژاد اهدا کرد. فخر نژاد بعد از گرفتن این سیمرغ گفت: بالاخره سیمرغ به دستم رسید.

امیریوسفی نیز خاطرنشان کرد: من این سیمرغ را به فرخ نژاد اهدا کردم تا او در سال های بعد بتواند این سیمرغ را به آن کس که دستش در سیمرغ جشنواره نمی رسد و در حقش اجحاف می شود اهدا کند.