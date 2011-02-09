گسترش پوشش بیمه اولویت کاری تامین اجتماعی در اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علی اصغر دادخواه ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاحیه ساختمان جدید شعبه تامین اجتماعی شهر درچه که با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برگزار شد، افزود: هماکنون حدود 60 درصد از جمعیت استان اصفهان تحت پوشش حمایتهای قانونی سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
وی با اشاره به هزینههای انجام شده به منظور افتتاح این پروژه، اظهار داشت: به منظور افتتاح و بهرهبرداری از پروژه ساختمان جدید شعبه تامین اجتماعی شهر درچه خمینیشهر اصفهان، شش میلیارد و 300 میلیون ریال هزینه شده است.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان در ارتباط با مشخصات ساختمان مورد افتتاح قرار گرفته نیز تصریح کرد: این ساختمان با زیربنای 771 متر مربع و در مدت 17 ماه ساخته شده و امروز با سفر رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی مورد بهرهبرداری قرار گرفته است.
وی با اشاره به اولویتهای نخست اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان، اضافه کرد: گسترش پوشش بیمهای و ارتقای کمی و کیفی خدمات بیمهای از جمله اولویتهای کاری اداره کل تامین اجتماعی در استان اصفهان به شمار میرود.
دادخواه در بخش دیگری از صحبتهای خود به فعالیت شعبه تامین اجتماعی در شهر درچه از توابع شهرستان خمینیشهر اشاره کرد و بیان داشت: در حال حاضر بالغ بر پنجهزار و 800 نفر بیمه شده اصلی در شهر درچه تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار دارند.
وی با بیان اینکه خدمات مختلفی به این بیمه شدگان ارائه میشود، ادامه داد: افراد بیمه شده در شهر درچه از حمایتهای کوتاه مدت و بلند مدت سازمان تامین اجتماعی برخوردار شدهاند.
مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان با تاکید بر کارگاههای فعال بیمه شده در شهر درچه، گفت: در شهر درچه بیش از دو هزار و 400 کارگاه فعال و نیمه فعال صنعتی و حوزههای دیگر وجود دارد که بیمه شدگان در این واحدها فعالیت میکنند.
وی به تعداد مستمری بگیران این شهر اشاره کرد و افزود: در شهر درچه بیش از سه هزار و 300 نفر مستمری بگیر زندگی میکنند.
دادخواه در ادامه با اشاره به این مهم اظهار داشت: هماکنون در شهر درچه 113 نفر بیمه شده از مقرری بگیران بیمه بیکاری حضور دارند که از تسهیلات این بیمه استفاده میکنند.
به گزارش مهر، ظهر چهارشنبه و با هزینهای بالغ بر شش میلیارد و 300 میلیون ریال از ساختمان جدید شعبه تامین اجتماعی شهر درچه شهرستان خمینیشهر بهرهبرداری شد.
در این مراسم که با حضور غلامعلی حداد عادل، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، علی اصغر دادخواه، مدیرکل تامین اجتماعی استان اصفهان، فرماندار شهرستان خمینیشهر و جمعی از مدیران این شهرستان برگزار شد، بهرهبرداری از ساختمان جدید شعبه تامین اجتماعی شهر درچه آغاز شد.
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