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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۲

آغاز ادغام مدیریتی‌ دستگاه‌ها/

وزیر مسکن در ساختمان 15 طبقه‌ وزارت راه مستقر شد

وزیر مسکن در ساختمان 15 طبقه‌ وزارت راه مستقر شد

علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی و سرپرست وزارت راه و ترابری در ساختمان 15 طبقه‌ وزارت راه ( شهید دادمان) واقع در بلوار آفریقا مستقر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد که دوشنبه هفته جاری با حکم رئیس جمهوری با حفظ سمت - وزیر مسکن و شهرسازی- سرپرست وزارت راه و ترابری منصوب شده، امروز چهارشنبه در ساختمان شهید دادمان واقع در بلور آفریقا مستقر شده است.

تمامی معاونان وزارت راه و ترابری امروز در نشست مشترکی با حضور سرپرست وزارت راه و ترابری شرکت کرده اند. گفته می شود یکی از ماموریتهای ویژه رئیس جمهوری به نیکزاد، فراهم کردن زمینه های پیوند وزارتخانه های مسکن و راه و ترابری است.

با انتخاب وزیر مسکن به عنوان سرپرست وزارت راه، در واقع ادغام دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری از مدیران کلید خورده و احتمالا این دو مجموعه تا اوایل بهار سال آینده کاملا به هم پیوند می‌خورند. در این میان، احتمال الحاق بخش شهرسازی وزارت مسکن به وزارت کشور هم وجود دارد.

به گزارش مهر،  دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اخیرا از برنامه دولت برای کاهش وزارتخانه ها از 21 به 17 وزارتخانه خبر داده و گفته است: این کار در راستای برنامه پنجم توسعه انجام خواهد شد.

احمدی نژاد برنامه ادغام وزارتخانه ها را با ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی آغاز خواهد کرد.

کد مطلب 1250028

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