قسمت دوم فيلم كينه ساخته مي شود

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر"فروش 40 ميليون دلاري درنخستين هفته ازاكران اين اثركافي بود كه تهيه كننده ها را به تصميم گيري پيرامون ساخت قسمت دوم فراخواند.

موفقيت اين اثرزماني نمود بيشتري يافت كه تهيه كننده ها اعلام كردند فيلم " كينه " را تنها با بودجه 10 ميليون دلارجلودوربين بردند.

"روي لي "، تهيه كننده اين اثردرمورد ساخت قسمت دوم گفت :" هيچگونه ترديدي نداشته باشيد كه قسمت دوم درراه است.ما درحال حاضرسرگرم كاربرروي جزييات اين پروژه هستيم ."

وي با اشاره به موفقيت نسخه نخست اين اثرگفت :" ما به موفقيت فيلم كينه افتخارمي كنيم ومن تصورمي كنم كه مردم تمايل دارند قسمت دوم آن را نيزمشاهده كنند چرا كه اين اثرازعناصرجذابي برخورداراست."

فيلم " كينه "داستان مردي را روايت مي كند كه ازسوي يك شركت ژاپني استخدام مي شود تا برروي پروژه هاي مالي اين شركت كاركند همين امرباعث مي شود كه اوهمسرومادرش را به همراه خود به توكيو بياورد.آنها درخانه اي ساكن مي شوند وپس ازمدتي درمي يابند كه دراين خانه تنها نيستند.

ازآنجايي كه " كريج روزنبرگ "، فيلمنامه نويس اين اثردرحال حاضرسرگرم ساخت يك پروژه سينمايي تحت عنوان " نيمه روشن " است نمي تواند نگارش فيلمنامه " كينه دو" را آغازكند.