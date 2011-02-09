تجدید میثاق جامعه دانشگاه آزاد با آرمانهای انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه آزاد اسلامی در بیانیه خود به مناسبت سی و دومین سالروز انقلاب اسلامی اعلام کرد: یوم الله 22 بهمن یادمان حماسه پیروزی، روز استحکام پایه‌های انقلاب، روز تجدید میثاق با آرمانهای حضرت امام (ره)، روز بیعت مجدد با رهبر معظم انقلاب و روز ادای احترام به مقام شهدای سرافراز و همه ایثارگرانی است که در پیروزی انقلاب و حفظ دستاوردهای آن، مشارکت داشته‌اند.

انقلاب اسلامی با مدیریت رهبری فرزانه و با همراهی راد مردانی فداکار و مردمی ایثارگر و از خود گذشته در جغرافیای ایران ترسیم گشت و علیرغم ناباوری مأیوس دلان داخلی و کج اندیشان خارجی به تمامی محاسبات سیاسی و فرهنگی متداول جهان پشت پا زد که می توان بدون اتکای شرق و غرب با اتکال به نیروی لایزال الهی بپاخاست و با استقبال و بردباری توأم با ایمان به مبدأ هستی بر ناممکن ها فائق آمد و زمینه تحقق جامعه ای اسلامی مبتنی بر ارزش های ناب اسلام را فراهم ساخت و بهت و حیرت جهانیان را برانگیخت.

شور و شعور مردم ولایت مدار از یک سو و شوق رهایی از بند و ستم حکومت ظالمانه از سوی دیگر موجبات فراگیری انقلاب اسلامی در اقصی نقاط کشور شد و روزها یکی پس از دیگری سقوط ظلم و طلوع فجر را مژده می داد، تا آنکه سرانجام در 22 بهمن انقلاب اسلامی به پیروزی نهایی رسید و عزم و اراده امت اسلامی بر تهدیدات و انواع سلاح های دشمنان غالب شد.

اکنون بیداری ملت های مسلمان حاصل ایستادگی وعظمت ملت ایران در مقابله با استعمار است و کشورهای مسلمان با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی می توانند شاهد تحولات عظیم و چشمگیری در کشورهای خود باشند و خود را از زیر سلطه استعمار جهانی رها سازند.

استمرار اهداف و آرمانهای حضرت امام (ره) در سایه تبعیت جدی از رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، رشد و تعالی همه جانبه را موجب گشته و با فضل الهی متضمن حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی خواهد بود.

جامعه بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی ضمن تجدید میثاق با بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقام معظم رهبری، با حضور در صحنه های مختلف، همچون گذشته در خدمت نظام جمهوری اسلامی بوده و با حضور منسجم و پرشور خود در راهپیمایی بزرگ 22 بهمن به عنوان روز وحدت، آزادگی و یکپارچگی، دست در دستان پرمهر دیگر اقشار مردم شریف گذاشته و همه اقشار دانشگاهی را به حضور عالمانه و آگاهانه در صحنه، همچون گذشته خوانده و به وفاداری خود به منویات اسلام عزیز و آرمان های انقلاب اسلامی، حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری تاکید می ورزد.