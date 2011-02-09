به گزارش خبرگزاری مهر، این سلسله نشست ها با هدف تقویت رویکردهای پژوهشی، تحلیلی و مطالعاتی و همچنین بستر سازی برای بازشناسی ظرفیت ها و جایگاه مطالعات سینمایی با مشارکت صنوف و مراکز پژوهشی و دانشگاهی طراحی و برگزار می شود. این نشست ها برنامه ریزی شده با حضور چهره های شاخص و هنرمندان صاحب نام کشوردرحوزه‌های مختلف صورت بگیرد.

دراولین نشست که با عنوان" فرهنگ و آیین مردم ایران، آسیای مرکزی و خاورمیانه از منظر سینمای مستند" است مهمانان و کارشناسان پیرامون محورهایی چون: "نقش سینمای مستنددر تعاملات فرهنگی " ، " نقش خلیج فارس و دریای کاسپین به عنوان بستری تاریخی و اقتصادی" در قالب سخنرانی و میزگرد تخصصی به بحث و تحلیل خواهند پرداخت.

در این خبر به میهمانان روز اول این نشست به این ترتیب معرفی شدند: محمدرضا اصلانی نویسنده و فیلمساز دراین نشست با موضوع " نقش سینمای مستند در تعاملات فرهنگی" سخنرانی خواهند کرد و فیلم "زخم تازه" به کارگردانی مهدی نقویان پخش می شود. همچنین، در بخش دیگربرنامه منوچهر طیاب فیلمساز و محقق به تجزیه و تحلیل " نقش خلیج فارس و دریای کاسپین به عنوان بستری تاریخی و اقتصادی"می پردازند و بخشی از فیلم "دریای پارس" به کارگردانی منوچهر طیاب به نمایش در می‌آید.

همچنین، برپایی میزگرد تخصصی با شرکت دکتر اسماعیل اردلان استاد دانشگاه، محمد تهامی نژاد پژوهشگر و محقق و دکتر علی اکبررضایی معاون پژوهشی فرهنگستان هنر و شفیع آقامحمدیان مدیر عامل مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی را از جمله برنامه های در نظر گرفته شده برای روز نخست این نشست ها عنوان شد .این نشست تخصصی در روزهای سوم و پنجم اسفندماه در خانه هنرمندان ایران با حضور اهالی سینما، دانشگاهیان، دانشجویان، پژوهشگران و ... برگزار می‌شود.

