ملتها برای حاکم شدن به سرنوشت ملی خود باید هزینه هایی سنگین بپردازند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار دکتر سیدیحیی صفوی در مراسم جشنواره شهدا، دفاع مقدس و ایثارگران انقلاب اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: بدون تردید پیروزی انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران به رهبری حضرت امام خمینی (ره) با محوریت بسیج، مسیر تاریخ تحولات سیاسی جهان را در قرن حاضر تغییر داد، به طوری که می توان قرن جدید را قرن بیداری ملت های اسلامی و حتی غیر اسلامی در جهت کسب استقلال و آزادی دانست.

مشاور عالی فرمانده معظم کل قوا ادامه داد: به حول و قوه الهی، قرن جدید که به جرات می توان گفت برگرفته و متاثر از انقلاب شکوهمند انقلاب اسلامی ملت بزرگ ایران است ؛ شکست های پی در پی آمریکا و صهیونیست ها را در صحنه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و حتی فرهنگی جهان در پی دارد و امروز تاثیر شگرف فرهنگ پربار شهادت طلبی که در دوران هشت سال دفاع مقدس شاهد بودیم را در گستره جهان اسلام می بینیم .

سرلشکر صفوی با اشاره به تاثیر فرهنگ شهادت طلبی در سایر جوامع اسلامی نیز خاطر نشان کرد: این فرهنگ تاثیرگذار به سایر ملت های اسلامی نیز رسوخ پیدا کرده و باعث شده همه کسانی که به قرآن و اسلام اعتقاد دارند، دچار یک تحول روحی، درونی و معنوی شوند و حتی هزینه های لازم را در راستای دستیابی به سرنوشت سیاسی خود بپردازند؛ چرا که هر ملتی مانند مصر برای رسیدن به آزادی، استقلال و حاکمیت بر سرنوشت ملی خود باید هزینه های لازم را با بذل جان و مالشان بپردازد.

وی در ادامه اظهار داشت: خدای بزرگ هم در انقلاب اسلامی و هم در 8 سال دفاع مقدس با رهبری یک مرد الهی و دارای بینش و بصیرت سیاسی بالا، راه را به ملت فهیم ایران نشان داد.

صفوی افزود: اعتقاد من این است که شهیدان ایران اسلامی،احیاگر مکتب قیام و صبر در راه خداوند هستند و مکتب مقاومت اسلامی در جهان را بنیان گذاردند.

سردار صفوی در پایان با اشاره به پیروزی مکتب مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و گسترش آن در سایر کشورها، اظهار امیدواری کرد: همه ملت هایی که آرزوی رسیدن به مکتب مقاومت در جهت کسب استقلال و تعیین سرنوشت خودشان را دارند از یوغ وابستگی به بیگانگان خارج شوند.