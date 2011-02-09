کابینه پاکستان استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، اعضای کابینه پاکستان امروز چهارشنبه به صورت دسته جمعی استعفای خود را به یوسف رضا گیلانی نخست وزیر این کشور ارائه کردند.

نخست وزیر پاکستان اعلام کرده بود قصد دارد به منظور تشکیل یک کابینه محدودتر با هدف رویارویی با بحران مالی در کشور کابینه فعلی را منحل کند.

امروز چهارشنبه کابینه پاکستان به ریاست یوسف رضا گیلانی تشکیل جلسه داد که در پایان این نشست، هیئت وزیران استعفای خود را بطور دسته جمعی تقدیم نخست وزیر کرد.

هفته گذشته نیز حزب مردم پاکستان (حزب حاکم) خواستار انحلال دولت از سوی نخست وزیر این کشور شده بود .

این در حالی است که در دی ماه سال جاری نخست وزیر پاکستان با هدف حفظ موقعیت خود و نجات دولت از سقوط با شروط 10 گانه "نواز شریف" مهمترین رقیب سیاسی خود موافقت کرده بود.

در ابتدای دی ماه جنبش متحد قومی پاکستان خبر از تصمیم خود برای خروج از ائتلاف با دولت پاکستان خبرداده بود که در صورت تحقق موقعیت حزب مردم در مجلس متزلزل می شد اما پس از گذشت چند روز رهبران متحد قومی تصمیم به ادامه حضور در دولت گرفتند.