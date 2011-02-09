به گزارش خبرگزاری مهر، براساس اعلام روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، 14 عنوان فیلمنامه کوتاه از میان 155 عنوان فیلمنامه رسیده به دبیرخانه چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین توسط هیئتی متشکل از عبدالهادی صورتی، سیدناصر هاشم‌زاده و شهاب ملتخواه برای رقابت در بخش مسابقه فیلمنامه این جشنواره انتخاب شدند.

"جادوی اعتکاف" مجتبی اردشیری، "شب انتهای جاده" رودابه ایزدی، "روزی که باز آمد" زهره شعبانی، "نقره داغ" شهرام علیزاده، "قمری سفید" نرگس خرقانی، "از فرش تا عرش" رستم نظری، "دریای دورن" یاسر طالبی، "یک روز جمعه" رضا دانش‌پژوه، "مسجد و کلیسا" عماد سلیمانیان، "یک لحظه زندگی" زینب عربی، "واعظین" علی‌اصغر فاریابی، "خانه‌ای برای خدا" یارا بخشایش، "خدا و لژیونرهایش" روح‌الله یارمحمدی و "همنشینی با خدایی که همین نزدیکی است" محمدحسین صفری از فیلمنامه‌های راه یافته به جشنواره نماز و نیایش هستند.

جشنواره نماز و نیایش موضوعاتی همچون نگاه ژرف، عمیق و هنرمندانه به عبادت معبود، بررسی ابعاد بی‌کران معنوی نماز و نیایش، نماز و نیایش در زندگی مردم و اثرات فرهنگ‌ساز آن در جامعه، تاثیرگذاری رفتارهای دینی خانواده بر فرزندان، عوامل و شیوه‌های تشویق و ترغیب جوانان و نوجوانان به نماز، نماز و نمازخوانی در اجتماعات (مدارس‌ـ‌ مساجد و ...) و نقش نماز در ایجاد وحدت و یکپارچگی و رشد فضایل اخلاقی و اهتمام به امر به معروف و نهی از منکر در ترویج نماز و نیایش را در سه بخش مسابقه­ فیلم کوتاه، عکس و فیلمنامه در بر می­گیرد.

چهارمین جشنواره سراسری نماز و نیایش به روایت دوربین از تاریخ 2 تا 5 اسفندماه به مدت چهار روز در استان قم برگزار می‌شود.

