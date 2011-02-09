آسیاب آبی تفت مرمت شد

مجاهد کرباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: این آسیاب که نام دیگر آن "طاحونه" است در نقاط مختلف به صورت ‌های متفاوتی وجود دارد و برای آرد کردن گندم و غلات دیگر برای تهیه نان و مصارف مختلف از آن استفاده می‌ شده است.

وی خاطرنشان کرد: مرمت آسیاب آبی تفت با اعتباری بالغ بر 100 میلیون ریال آغاز شده و انتظار می ‌رود تا پایان سال به اتمام ‌رسد.

کرباسی بیان داشت: مراحل مرمتی این بنا که 60 مترمربع مساحت دارد شامل کف ‌سازی و سفیدکاری فضاهای داخلی، مرمت جوی آب منتهی به آسیاب، اجرای ازاره سنگی و کاهگل دیوارها و....است.

وی با بیان اینکه آسیاب آبی تفت تنها آسیاب آبی فعال و متعلق به دوران قاجاریه است، اظهار داشت: مسیر کوچه منتهی به این آسیاب نیز بهسازی خواهد شد.

کرباسی یادآور شد: این آسیاب مدتی است به علت برخی مشکلات که در زمینه تامین آب آن به وجود آمده از فعالیت بازمانده اما در صوت تامین آب آن، آماده فعالیت مجدد است.

وی بیان داشت: مقدمات ثبت این آسیاب در فهرست آثار ملی کشور فراهم شده و در دست اقدام است.

آسیاب‌های آبی از جمله جاذبه‌های تاریخی استان یزد محسوب می‌ شوند که معمولاً در کنار آبادی‌ها و بر سر راه قنات ‌ها ساخته شده‌ اند.

در شهرستان تفت تعداد آسیاب ‌های آبی به 18 آسیاب می ‌رسد و بیش از هزار اثر تاریخی شناسایی شده که 80 مورد آن در آثار ملی کشور ثبت شده است.