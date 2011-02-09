به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران انفجار نور و زلزله عظیمی بود که در شرایطی معجزه آسا طومار سلطه 2500 ساله سلاطین و شاهان مستبد را در هم پیچید و در ادامه اندیشه و عمل انقلابی فرزندان انقلاب و نسل خمینی (ره) در مصاف با جبهه متحد ضد انقلاب و نظام سلطه تحت تعالیم و آموزههای اسلام ناب محمدی(ص) مسیر جدیدی را فراروی جوامع بشری گشود.
این بیانیه میافزاید: امروز ملت عظیم الشان ایران با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 و فائق آمدن بر تمامی بحرانها و چالشهای طراحی شده توسط اتاقهای فکر نظام سلطه و کانونهای تصمیمساز و تصمیمگیر غربی و صهیونیستی، در اوج اقتدار و سربلندی به الگوی انکار ناپذیر ملتها تبدیل شده است.
این بیانیه با اشاره به آثار، برکات و دستاوردهای خیرهکننده انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف بویژه در حوزه موقعیت منطقهای و جهانی کشور تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به سی و سومین سال استقرار خود، اینک به یک قدرت برتر منطقهای و بازیگر تاثیرگذار فرا منطقهای تبدیل شده و تردیدی نیست که تیرهای فتنه و توطئه قدرتهای زورگو و مستکبر بویژه در پروسه تهدید و اعمال تحریمهای سخت همچنان بر سنگ خورده و قادر به توقف عزم، اراده و حرکت ملت ایران به سمت آرمانهای بلند و سترگ انقلاب نخواهد بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: امروز انقلاب اسلامی و آرمانهای متعالی آن به یگانه الگوی شکلدهی خیزشهای اجتماعی ملل تحت ستم نظامسلطه درآمده و نهضت اسلام خواهی و استکبار ستیزی که امروز در صحنه آفریقا و خاورمیانه ظهور کرده است جلوهای از این واقعیت برگشتناپذیر در عرصه جهانی بوده و میتواند از تحولات غیر قابل پیشبینی در آیندهای نزدیک رمزگشایی کند.
این بیانیه حدوث بیداری اسلامی در جغرافیای منطقه و جهان عرب را رهآورد انقلاب اسلامی ملت ایران قلمداد و خاطر نشان میکند: زنجیره سقوط دیکتاتورها در جغرافیای راهبردهای سلطهگران، هم اینک به کابوس وحشت آمریکا، رژیمصهیونیستی و حامیان غربی آن تبدیل شده است و برای آنان چارهای جز انتظار ظهور خاورمیانه جدید اسلامی و پذیرش اراده و خواست ملتها در کشورهای منطقه باقی نگذارده است.
این بیانیه با اشاره به بر هم ریختن چشم انداز غربیها و پازلی که لابی صهیونیستها و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی برای آینده منطقه و جمهوری اسلامی ایران مهندسی کردهاند، افزوده است: قدرت نرم انقلاب اسلامی و پیشرفتهای نوین جمهوری اسلامی ایران در حوزههای سخت افزاری و تکنولوژی نظامی و فضایی و نیل به اقتدار علمی و بومی در این عرصه خیال انهدام و یا تضعیف بنیانهای اقتصادی و مراکز حیاتی و راهبردی کشور را برای دشمنان باطل ساخته است.
این بیانیه در پایان با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت مؤمن، انقلابی، بصیر و ولایتمدار ایران برای حضور پرشور و گسترده در راهپیمایی سراسری یوم ا... 22 بهمن ماه تاکید کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان سلحشور و دریا دل همراه و همگام با ملت عظیم الشان ایران در این آزمون بزرگ، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و حضرت امام (ره) و بیعت مجدد با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، آیت الله العظمی خامنهای (مدظلهالعالی) آمادگی همه جانبه خود برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و رویارویی فداکارانه و قاطعانه با تهدیدات و توطئههای استکبار جهانی ،فتنه گران و ضد انقلاب داخلی و خارجی را به نمایش خواهند گذارد.
نظر شما