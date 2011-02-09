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۲۰ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۳

سپاه در بیانیه ای تاکیدکرد:

حدوث بیداری اسلامی در منطقه، ره‌آورد انفجار عظیم انقلاب اسلامی

حدوث بیداری اسلامی در منطقه، ره‌آورد انفجار عظیم انقلاب اسلامی

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای با گرامی‌داشت 22 بهمن ماه و تبریک طلیعه سی و دومین بهار عزت و آزادی به ملت ایران، حدوث بیداری اسلامی در منطقه را ره آورد انفجار عظیم انقلاب اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی ایران انفجار نور و زلزله عظیمی بود که در شرایطی معجزه آسا طومار سلطه 2500 ساله سلاطین و شاهان مستبد را در هم پیچید و در ادامه اندیشه و عمل انقلابی فرزندان انقلاب و نسل خمینی (ره) در مصاف با جبهه متحد ضد انقلاب و نظام سلطه تحت تعالیم و آموزه‌های اسلام ناب محمدی‌(ص) مسیر جدیدی را فراروی جوامع بشری گشود.

این بیانیه می‌افزاید: امروز ملت عظیم الشان ایران با گذشت 32 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در 22 بهمن 57 و فائق آمدن بر تمامی بحران‌‌ها و چالش‌های طراحی شده توسط اتاق‌های فکر نظام سلطه و کانون‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر غربی و صهیونیستی، در اوج اقتدار و سربلندی به الگوی انکار ناپذیر ملت‌ها تبدیل شده است.

این بیانیه با اشاره به آثار، برکات و دستاوردهای خیره‌کننده انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف بویژه در حوزه موقعیت منطقه‌ای و جهانی کشور تصریح کرده است: جمهوری اسلامی ایران در آستانه ورود به سی و سومین سال استقرار خود، اینک به یک قدرت برتر منطقه‌ای و بازیگر تاثیرگذار فرا منطقه‌ای تبدیل شده و تردیدی نیست که تیرهای فتنه و توطئه قدرت‌های زورگو و مستکبر بویژه در پروسه تهدید و اعمال تحریم‌های سخت همچنان بر سنگ خورده و قادر به توقف عزم، اراده و حرکت ملت ایران به سمت آرمانهای بلند و سترگ انقلاب نخواهد بود.

در ادامه این بیانیه آمده است: امروز انقلاب اسلامی و آرمان‌های متعالی آن به یگانه الگوی شکل‌دهی خیزش‌های اجتماعی ملل تحت ستم نظام‌سلطه درآمده و نهضت اسلام‌ خواهی و استکبار ستیزی که امروز در صحنه آفریقا و خاورمیانه ظهور کرده است جلوه‌ای از این واقعیت برگشت‌ناپذیر در عرصه جهانی بوده و می‌تواند از تحولات غیر قابل پیش‌بینی در آینده‌ای نزدیک رمزگشایی کند.

این بیانیه حدوث بیداری اسلامی در جغرافیای منطقه و جهان عرب را ره‌آورد انقلاب اسلامی ملت ایران قلمداد و خاطر نشان می‌کند: زنجیره سقوط دیکتاتور‌ها در جغرافیای راهبردهای سلطه‌گران، هم اینک به کابوس وحشت آمریکا، رژیم‌صهیونیستی و حامیان غربی آن تبدیل شده است و برای آنان چاره‌ای جز انتظار ظهور خاورمیانه جدید اسلامی و پذیرش اراده و خواست ملت‌ها در کشورهای منطقه باقی نگذارده است.

این بیانیه با اشاره به بر هم ریختن چشم انداز غربی‌ها و پازلی که لابی صهیونیست‌ها و دشمنان انقلاب و نظام اسلامی برای آینده منطقه و جمهوری اسلامی ایران مهندسی کرده‌اند، افزوده است: قدرت نرم انقلاب اسلامی و پیشرفت‌های نوین جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سخت افزاری و تکنولوژی نظامی و فضایی و نیل به اقتدار علمی و بومی در این عرصه خیال انهدام و یا تضعیف بنیان‌های اقتصادی و مراکز حیاتی و راهبردی کشور را برای دشمنان باطل ساخته است.

این بیانیه در پایان با دعوت از اقشار و آحاد مختلف ملت مؤمن، انقلابی، بصیر و ولایت‌مدار ایران برای حضور پرشور و گسترده در راه‌پیمایی سراسری یوم ا... 22 بهمن ماه تاکید کرده است: پاسداران انقلاب اسلامی و بسیجیان سلحشور و دریا دل همراه و همگام با ملت عظیم الشان ایران در این آزمون بزرگ، ضمن تجدید میثاق با آرمانهای انقلاب و حضرت امام (ره) و بیعت مجدد با ولایت فقیه و مقام معظم رهبری، آیت الله العظمی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) آمادگی همه جانبه خود برای پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی و رویارویی فداکارانه و قاطعانه با تهدیدات و توطئه‌های استکبار جهانی ،فتنه گران و ضد انقلاب داخلی و خارجی را به نمایش خواهند گذارد.

کد مطلب 1250053

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