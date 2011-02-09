پیاده سازی معیارهای نمایشگاهی به تسهیل قوانین نیاز دارد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مشهد مقدس، فرهاد امینیان در حاشیه برگزاری نخستین دوره مدیریت تخصصی صنعت نمایشگاهی جهان (EMD) اظهار داشت: بسیاری از نمایشگاه هایی که در کشور فعالیت می کنند، دولتی بوده و باید نشان دهند که می توانند با بخش خصوصی بهتر تعامل کنند و روانی اجرایی رویداد های نمایشگاهی که در کشور های دیگر وجود دارد را در ایران نیز عملی کنند.

وی در ادامه با بیان اینکه تطبیق معیار های نمایشگاهی با استاندارد های جهانی از الزامات برگزاری موفق یک نمایشگاه در سطح ملی و یا بین المللی است، افزود: به طور طبیعی ما باید خودمان را با وضعیت روز نمایشگاه های جهان که در حال برگزاری است هم سطح کنیم و در این راستا تلاش کنیم برخی استانداردهای جهانی که در کشورمان به معیار مطلوب نرسیده است را تغییر داده و ارتقا بخشیم.

مدیر عامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران با اشاره به تاثیر گذاری برگزاری چنین دوره ای در سطح نمایشگاه های کشور، تصریح کرد: به دلیل نو پا بودن صنعت نمایشگاهی ایران باید برای رسیدن به جایگاه مطلوب در جهان از آموخته ها و آموزه های علمی و دانشگاهی که در کشور های پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است به بهترین شیوه استفاده کرد.

امینیان اظهار داشت: در این دوره که برای نخستین بار در حال برگزار ی است محتوای ابتدایی و پایه را مورد بحث و بررسی قرار داده و باید تلاش شودکه این روند بیش از پیش گسترش یافته و مباحث جدی تری را مطرح کند.

وی افزود: در حال حاضر تمام مجریان و عاملین نمایشگاه های ایران به صورت تجربی از معیارها و استانداردهای مطرح شده استفاده می کنند، اما اگر بخواهیم به صورت عملی و کاربردی از این استانداردها استفاده کنیم، نیازمند تعریف دوره های تخصصی و پیشرفته تری هستیم.

مدیر عامل شرکت بین المللی بازرگانی و نمایشگاهی تهران در ادامه با اشاره به برخی گرفتاری ها و چالش های جدی این صنعت نمایشگاهی در کشور، گفت: متاسفانه در کشور ما قوانین بسیار متغیر هستند و بنابر مسائل روز تغییر می کنند که این موضوع صنعت را دچار تزلزل می کند چراک ه اگر این قوانین تثبیت شده و برنامه ریزی های دراز مدت باشد، می توانیم انتظار دست یابی به نتایج امیدوار کننده را داشته باشیم.

امینیان در ادامه با اشاره به انتظارات شرکت کنندگان این دوره تصریح کرد: نیازمند برگزاری دوره های پیشرفته تری در کشور هستیم چرا که اجرای نمایشگاه در ایران به صورت مهندسی معکوس بوده و در واقع در ابتدا اقدام به برگزاری و اجرای نمایشگاه کرده و سپس در زمان اجرا با استفاده از تجربیات برگزاری نمایشگاه ها به نکات فنی این صنعت پی برده ایم و اکنون در پایان راه در حال تکمیل نمودن جنبه های علمی و آموزشی آن هستیم.

نخستین دوره تخصصی مدیریت نمایشگاهی ایران (EMD) با همکاری نمایشگاه بین المللی مشهد و دانشگاه روزنبرگ آلمان، حمایت سازمان توسعه تجارت ایران، انجمن نمایشگاه های ایران ، انجمن صنفی برگزار کنندگان نمایشگاه های ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و نمایشگاه بین المللی تهران از 16 تا 21 بهمن ماه در مشهد برگزار می شود.