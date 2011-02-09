احتمال نقدی شدن یارانه شیر

این مقام آگاه در گفتگو با مهر گفت: ایده نقدی شدن یارانه شیر اخیرا در جلسات کارشناسی برخی دستگاه‌های دولتی مطرح شده است.

وی افزود: زمانی یارانه شیر نقدی می‌شود که این ایده به تائید نهایی کارگروه تحول اقتصادی دولت و مقامات ارشد دولتی برسد.

این مقام آگاه در عین حال تصریح کرد: پیشنهادهای دیگری درباره یارانه شیر علاوه بر نقدی شدن یارانه آن مطرح است که تمامی این پیشنهادها فعلا در حال بررسی است.

به گزارش مهر، با نزدیک شدن به زمان واریز مرحله دوم یارانه نقدی از سوی دولت در 28 بهمن ماه، زمزمه‌هایی مبنی بر واریز مبلغی به عنوان یارانه نقدی شیر به حساب سرپرستان خانوار از محافل دولتی شنیده می شود.

در صورت تصویب نهایی این ایده، دولت یارانه شیر را هم همچون یارانه نان به صورت نقدی به حساب مردم واریز خواهد کرد.

دولت تا سال گذشته بیش از 580 میلیارد تومان به عنوان یارانه شیر - در سال- در اختیار وزارت بازرگانی قرار می‌داد تا این وزارتخانه با ارایه آن به کارخانجات تولیدی، شیر یارانه‌ای در میان مردم توزیع کند.

این درحالی است که در سالجاری، با کاهش یارانه شیر به 480 میلیارد تومان، دولت 100 تومان به قیمت شیر یارانه ای اضافه کرد و قیمت شیر را از 250 تومان به 350 تومان رساند.

هم اکنون وزارت بازرگانی درخواست جدیدی را برای تامین یارانه دو ماه باقیمانده از سال برای توزیع شیر یارانه ای به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ارایه کرده است.

خبرنگار مهر می نویسد: هم اکنون یارانه نقدی دو ماهه هر ایرانی - با احتساب یارانه نان- 89 هزار تومان است که پیش بینی‌ها حاکی از آن است که در صورت تصویب ایده نقدی شدن یارانه شیر، مبلغ یارانه نقدی در مجموع به بیش از 90 هزار تومان به ازای هر نفر افزایش یابد.