مسئول امور شعر و ادب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد جعفری ظهر امروز چهارشنبه، در جلسه شورای معاونین اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، خراسان را مهد شعر و ادب دانست و گفت: خراسان پایگاه شعری جهان است و از دل این پایگاه جهانی فردوسی متولد شده است.

وی افزود: خراسان سابقه دیرینه ای در بخش شعر و ادبیات دارد که باید توجه ویژه ای در خراسان به این دو حوزه شود و در راستای سیاستهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که استقلال بخشیدن به حوزه شعر و ادب است این بخش مستقل در اداره ارشاد خراسان تاسیس می شود.

جعفری ادامه داد: تاکنون نیز این اداره کل در حوزه شعر فعالیتهای و رویدادهای معتبری را به منصه ظهور رسانده است، که 6 جشنواره و شب شعر معتبر در این استان برگزار می شود و 27 انجمن شعر و 25 موسسه با موضوع شعر و ادب، فعالیت می کنند.

وی در همین رابطه افزود: جشنواره شعر رضوی 9 سال و جشنواره شعر فجر 5 دوره و شب شعر محراب و قیام هم هشت سال سابقه برگزاری دارد که امسال نیزشب شعر غدیر وارد سومین سال برگزاری خود شد.

وی افزود: این اداره کل به عنوان خدمتگزار عرصه شعر این فعالیتها و رویدادها را با کمک جامعه ای شعر و ادب استان برگزار نموده است و با تاسیس دفتر شعر و ادب توجه به این امر بیشتر خواهد شد.