عملیات اجرایی طرح فاضلاب شهر سربیشه آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر عامل شرکت آب وفاضلاب خراسان جنوبی ظهر چهارشنبه در مراسم آغاز این پروژه گفت: بدون تردید از مهمترین شاخص های اساسی در حفظ سلامت جوامع بشری، پرداختن به مقوله حفظ منابع آب و محیط زیست و باز چرخانی آن در جهت تامین منابع است.

سید مجتبی عراقی زاده افزود: با برنامه ریزی اصولی و همکاری تمامی سازمان های شهری، پروژه در مدت زمان مناسبی به بهره برداری خواهد رسید.

وی اجرای طرح های زیر بنایی را در خدمت به مردم گامی مهم و اساسی دانست و بیان داشت: جمعیت تحت پوشش این طرح در افق سال 1415 حدود 21 هزار نفر جمعیت شهر خواهد بود.

وی اجرای خط انتقال به طول 2.6 کیلومتر با لوله های پلی اتیلن به قطر 500 میلی متر، احداث شبکه های اصلی جمع آوری فاضلاب به طول حدود 12کیلومتر، احداث شبکه های فرعی جمع آوری فاضلاب به طول حدود 25 کیلومتر، احداث تصفیه خانه فاضلاب به روش لجن فعال به ظرفیت چهار هزار متر مکعب در شبانه روز و در مدول اول دو خط جریان و حدود 14 هزار نفرو در مدول دوم یک خط جریان و حدود 7 هزار نفر را در زمینی به مساحت 3 هکتار از مشخصات طرح فاضلاب سربیشه ذکر کرد.

عراقی زاده اظهار داشت: اعتبار مصوب سال جاری طرح 12 میلیارد ریال واز محل اعتبارات ملی استانی است.