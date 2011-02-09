تحلیل یک مقام صهیونیست از "قاتل خاموش" اسرائیل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های صهیونیستی، "شارون کدمی" وزیر کار و تجارت و صنعت رژیم اسرائیل گفت: شکاف اجتماعی در اسرائیل به عنوان یک قائل خاموش است.

کدمی که در کنفرانس امنیتی هرتزلیا سخنرانی می کرد، گفت: چیزی که اسرائیل را تهدید می کند فاصله بین طبقات است نه شلیک موشک ها از سوی ایران.

تحقیقات یک موسسه اسرائیلی از افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر در جامعه رژیم صهیونیستی خبر می دهد. بر اساس

25 درصد از قشر فقیر در جامعه صهیونیستی قادر به جشن گرفتن مراسم رش هاشانا (سال جدید یهودیان) نیستند.



بر اساس این تحقیقات، 45 درصد از فقرای رژیم اسرائیل نیز تنها قادر به خرید مقدار کمی از مواد غذایی مورد نیاز برای زندگی خود هستند. 24 درصد نیز قادر به خرید گوشت، مرغ و محصولات دریایی از جمله ماهی نیستند.