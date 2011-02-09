عرستان سعودی 52 زن بازداشتی را آزاد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، منابع آگاه عربستان سعودی اعلام کردند : مسئولان این کشور روز گذشته 52 زن بازداشتی را آزاد کردند.

این منابع که خواستند نامشان فاش نشود، گفتند: نایف بن عبدالعزیز روز گذشته دستور داد که 52 زن بازداشتی که به دلیل تجمع در مقابل ساختمان وزارت کشور بازداشت شده بودند آزاد شوند.

این زنان در اعتراض به بازداشت همسران خود که بدون محاکمه به مدت طولانی حتی بیش از ده ها سال زندانی بوده اند در مقابل وزارت کشور عربستان تجمع کرده بودند.

سازمان عفو بین الملل و فعالان حقوقی عربستان سعودی این کشور را متهم می کنند که به بهانه مقابله با القاعده فعالان و کسانی را که خواهان اصلاحات در عربستان هستند، بازداشت می کنند.

گفتنی است مقامات عربستان سعودی و دیگر رهبران جهان عرب برای جلوگیری از قیام ملتهایشان همچون انقلاب مردمی مصر و تونس اقدامات متعددی همچون آزادی زندانیان انجام داده اند.



روز گذشته نیز روزنامه القدس العربی نوشت : گروههای از جوانان عربستانی با استفاده از شبکه فیس بوک خواستار انجام اصلاحات سیاسی،اجتماعی و اقتصادی در کشورشان از جمله تدوین قانون اساسی توسط مردم شدند.



فعالان اینترنتی دوازده خواسته را مطرح کردند که مهمترین آن تدوین قانون اساسی از جانب مردم، تفکیک قوا ، شفافیت، مقابله با فساد و خدمت حکومت به مردم است.