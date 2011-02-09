تلفات ناتو به 40 نفر رسید / هشدار پتریوس درباره افزایش خشونتها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) در بیانیه ای اعلام کرد: امروز چهارشنبه در نتیجه حملات طالبان در جنوب افغانستان دو نظامی ناتو کشته شدند.

ایساف در این بیانیه به ملیت افراد کشته شده اشاره نکرده، اما در عین حال اعلام کرد تنها مقامات ملی مرتبط از جزئیات چنین حوادثی مطلع می شوند.

بر اساس این گزارش از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از 40 نظامی ناتو که بیشتر آنها آمریکایی بودند، در افغانستان کشته شدند.

خبر دیگر اینکه "آلن ژوپه" وزیر دفاع فرانسه روز سه شنبه پس از دیدار با "رابرت گیتس" وزیر دفاع آمریکا در گفتگو با خبرنگاران در واشنگتن گفت : هم اکنون حدود چهار هزار نظامی فرانسوی در میدانهای نبرد در افغانستان حضور دارند و درصدد اعزام نظامیان بیشتر به این کشور در سال 2011 نیستیم.

وی افزود: از آغاز جنگ افغانستان در اواخر 2011 در این کشور حضور داریم و به همین دلیل خواهان افزایش شمار نظامیان خود در افغانستان نیستیم.

همچنین ژنرال "دیوید پتریوس" فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان امروز چهارشنبه هشدار داد: طالبان در آینده نزدیک بار دیگر کنترل میدان های نبرد را در افغانستان به دست می آوردند و انتظار می رود که خشونتها در سال جاری در این کشور افزایش یابد.

وی افزود: طالبان مجبورند تا بار دیگر کنترل میدانهای نبرد را در دست بگیرند، هم اکنون در بسیاری از مناطق اصلی از شدت حملات این گروه کاسته شده، اما اعضای طالبان می دانند که نیازمند گسترش حملات خود هستند.

پتریوس در حالی درباره افزایش خشونتها در افغانستان هشدار می دهد که رسانه های غربی از افزایش حملات هوایی ناتو از زمان روی کار آمدن فرمانده جدید نیروهای ائتلاف در افغانستان خبر می دهند.

فرمانده نیروهای ائتلاف در افغانستان پیشتر ضمن هشدار درباره ادامه جنگ افغانستان برای 10 سال دیگر، خروج نظامیان آمریکا از این کشور را در جولای 2011 منوط به شرایط افغانستان دانست.