14 میلیون رایانه در کشور وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حکیم جوادی در حاشیه سیزدهمین نمایشگاه کامپیوتر، تجارت الکترونیک، اینترنت و ماشین های اداری ایران و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و تکنولوژی ارتباطات ایران در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در جهت حمایت از بخش خصوصی تصمیم داریم تا پروژه هایی را به صورت اپراتوری تعریف کنیم و با توجه به اینکه فناوری اطلاعات حوزه ای وسیع و گسترده است‌ باید با استفاده از توان و حمایت های بخش خصوصی به اهداف خود در این زمینه دست یابیم.

حکیم جوادی، در خصوص شاخصه های فناوری اطلاعات در برنامه پنجم توسعه گفت: در این برنامه 30 درصد از آموزش هایی که در کشور ارائه می شود الکترونیکی است و طبق بررسی های انجام شده رسیدن به چنین شاخصی که رقم قابل توجهی بوده کمی سخت است.

وی افزود: یکی از تشکل هایی که بخش مهمی را به خود اختصاص داده نظام صنفی رایانه ای است و باید از توان آنها برای رسیدن به اهداف خود استفاده کنیم و با توجه به اینکه حوزه فناوری اطلاعات گسترده و وسیع است، باید با به کارگیری توان ملی و توان بخش خصوصی به اهداف خود برسیم.

جوادی در خصوص برنامه های دیگر دولت برای حمایت از بخش خصوصی گفت: خوشبختانه یکی از موضوعاتی که در حال حاضر قابلیت مطرح شدن دارد اینست که با پیاده سازی و تعریف پروژه های بزرگ ملی، نقش بخش خصوصی را پررنگ تر کرد که بخشی از حمایت های دولت نیز در همین راستا است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: با پیاده سازی پروژه های عظیم ملی و استفاده از بخش خصوصی، قصد داریم برای اجرای پروژه های بزرگ ملی بخش خصوصی را در قالب کنسرسیوم به کار بگیریم.

وی در ادامه گفت: استفاده از شرکت های فناور در حوزه هایی که کمبود داریم مثل حوزه امنیت فضای سایبر موضوعاتی است که بخش خصوصی می تواند کمک می کند تا به اهداف خود برسیم.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به راه اندازی شبکه ملی اطلاعات در کشور اظهار داشت: این شبکه حجمی از اطلاعات مورد نیاز داخل کشور را در خود جای می دهد و از این طریق می توان نیاز جدی کاربران به اینترنت را تعیین کرد.

وی در ادامه گفت : شبکه علمی کشور، اطلاعات بین دانشگاه ها را با پهنای باند قابل قبولی در دسترس کاربران قرار می دهد. به طوری که تمام دانشگاه ها در یک فضای مجازی با پهنای باند قابل قبول اطلاعات را در اختیار داشته باشند و این طرح برای مدارس نیز راه اندازی خواهد شد.

جوادی افزود: در مرحله اول 15هزار و 500 مدرسه را هوشمند کرده ایم و به شبکه مدارس متصل شده اند و افزایش این روند در دستور کار قرار دارد و خوشبختانه با رویکرد بسیار خوبی آموزش و پرورش نسبت به این موضوع، بسیاری از سرویس های خود را الکترونیکی کرده و این روند روز به روز در حال گسترش است.

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه بیان داشت: در حال حاضر با راه اندازیData Center های استانی این شبکه شکل گرفته است.

وی در خصوص ضریب نفوذ اینترنت در کشور گفت: در سال های اخیر میزان دسترسی به اینترنت افزایش یافته و ضریب نفوذ روز به روز بیشتر می شود و در حال حاضر 159 هزار پورت دیتا در خراسان وجود دارد که این مساله بیانگر افزایش ضریب نفوذ و کاربری اینترنت در این استان است.

حکیم جوادی با اشاره به ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر افزود: یکی از مصوبات کارگروه فاوا ISMS بود که همه دستگاه های اجرایی موظف شدند سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS ) را پیاده سازی کنند و با این شکل با پیشرفت روزافزون حوزه اطلاعات مخاطرات به حداقل خواهد رسید چرا که ما هم مانند همه کشورها به دنبال تامین امنیت در فضای سایبر هستیم زیرا معتقدیم علاوه بر توسعه به امنیت نیز باید پرداخت.

حکیم جوادی در پایان یادآور شد : در حال حاضر 14 میلیون کامپیوتر در کشور وجود دارد که این مسئله بیانگر ضریب نفوذ کامپیوتر در خانواده ها است.