22 بهمن امسال رنگ دیگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی در آستانه فرا رسیدن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، امروز با انتشار اطلاعیه ای اظهار داشت: ملت ایران که به رهبری امام راحل(ره) با اتحاد و یکپارچگی برای احیای ارزش های اصیل اسلامی، سالها با رژیم دست نشانده شیطان بزرگ مبارزه کرد، هر سال بالنده تر و باشکوه تر از قبل با حضور در صحنه پایبندی خود را به آرمان های بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی به نمایش می گذارد.

وی ادامه داد: حرکت الهی مردم خداجوی ایران که با تقدیم هزاران شهید بذر انقلاب را بارور ساختند به گونه ای بود که مسلمانان و آزاداندیشان جهان را تحت تاثیر قرار داده و الهام بخش شیفتگان عدالت، استقلال و آزادی به ویژه در جوامع اسلامی شده است.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به حرکت اسلامی مردم مصر اظهار داشت: آنچه امروز در مصر و دیگر کشورهای شمال آفریقا شاهد هستیم حرکتی مردمی است که با الگو گرفتن از انقلاب اسلامی ایران در جهت کوتاه کردن دست مستکبران صورت می پذیرد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه با اشاره به اینکه همواره حضور حماسی مردم در صحنه دشمنان انقلاب اسلامی را مایوس و توطئه های آنان را خنثی نموده است افزود: قطعا امسال نیز مردم آگاه و با بصیرت ایران اسلامی خصوصا زنان و مردان ولایتمدار خراسان رضوی با حضور در مراسم راهپیمایی یوم ا... 22 بهمن ضمن تجدید بیعت با مقام معظم رهبری و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی، حماسه بیاد ماندنی و غرورانگیز تازه ای را خلق و با همت و غیرت مضاعف برگ دیگری را بر صفحات عزت و سربلندی خویش می افزایند.

