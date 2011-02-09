ایمانی خوشخو سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد حسین یادگاری رئیس جهاد دانشگاهی کشور در مراسم معارفه خوشخو ضمن تشکر از دکتر محسن قرنفلی رئیس سابق این دانشگاه گفت: امید است با حضور دکتر ایمانی خوشخو که تجربه و تخصص در حوزه آموزش و فرهنگ دارد، فعالیتهای مناسب و ارزشمندی برای ارتقای دانشگاه صورت گیرد و شاهد اندیشه‌های نو در این دانشگاه باشیم.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: جهاد دانشگاهی در زمینه آموزش همواره سعی داشته به سمت رشته‌های مورد نیاز جامعه برود و آموزشهای علمی و کاربردی را مورد توجه قرار داده است که در این راستا دانشگاههای علمی، کاربردی و دوره‌های آموزشی نقش موثری داشته‌اند.

یادگاری با اشاره به سابقه دانشگاه علم و فرهنگ گفت: موسسه آموزشی جهاد دانشگاهی در سال 1372 ایجاد شد و پس از چند سال فعالیت در سال 1384 به دانشگاه علم و فرهنگ تبدیل شد.

وی توضیح داد: دانشگاه علم و فرهنگ به تخصص محوری توجه جدی دارد و در این چند سال فعالیت خود نقطه مثبتی را در جهاد دانشگاهی ثبت کرده است.

دکتر محسن قرنفلی رئیس سابق دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این جلسه گزارشی از فعالیتهای دانشگاه ارائه کرد و گفت: دانشگاه علم و فرهنگ مسیر توسعه‌ای و روبه جلو داشته و برنامه آینده و چشم انداز دانشگاه نیز تدوین شده است و در مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در جامعه وجهه خوبی به لحاظ علمی و اجرایی دارد.

دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو سرپرست جدید دانشگاه علم و فرهنگ نیز در این جلسه گفت: وجهه پژوهشی جهاد دانشگاهی تاکنون بیشتر شناخته شده است اما حجم وگستره فعالیتها و برنامه‌های آموزشی جهاد گسترده‌تر است.

وی افزود: با توجه به انتظاری که از جهاد دانشگاهی وجود دارد و تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر دانشگاه نمونه ،سعی می شود دانشگاه علم و فرهنگ به تعهد و تخصص اهمیت دهد و به دانشگاه نمونه تبدیل شود.

محمد حسین ایمانی خوشخو که به عنوان سرپرست دانشگاه علم و فرهنگ معرفی شده است، در حال حاضر معاون آموزشی جهاد دانشگاهی کشور نیز هست.

دانشگاه علم و فرهنگ دارای سه دانشکده علوم انسانی، فنی مهندسی و هنر و دارای 9 هزار دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراست و در شهرهای همدان، رشت و کاشمر شعبه دارد.